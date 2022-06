"Acuerdo casi cerrado por Marcao", espera interesada por Senesi y ultimátum al Chelsea por Koundé

El central brasileño pide al Galatasaray que dé prioridad al Sevilla FC, que habría subido su primera oferta para salvar la competencia del Zenit, que admite su gusto por el argentino y que ha puesto una fecha límite para negociar la venta del francés

Desde que se conoció la marcha de Diego Carlos Santos al Aston Villa y dándose por hecho la salida de Jules Koundé -con Chelsea FC, Newcastle United y FC Barcelona como postores-, el Sevilla FC ha preguntado por varios centrales, ha recibido numerosos ofrecimientos y ha sido vinculado con no pocos defensores. Mario Hermoso, Badhiasile, Caleta-Car, Djiku, Denayer, David García... y muchos más. Muchísimos. Una gruesa agenda que concuerda con el método de trabajo explicado por Monchi pero en la que, después de varias semanas, sólo unos pocos siguen sonando con la misma intensidad y sin perder un ápice de fuerza. Especialmente dos, Marcos Senesi y un Marcao por el que anuncian novedades desde Países Bajos y Turquía.



"Acuerdo casi cerrado el acuerdo por Marcao", apunta este domingo el diario otomano Milliyet, que aun a riesgo de correr más de la cuenta ya hace dos días que anunciaba que miembros de la dirección deportiva del Sevilla FC viajarían este fin de semana a Estambul para intentar atar el fichaje del brasileño, quien habría mostrado una total predisposición para llegar al Sánchez-Pizjuán como sustituto de su compatriota Diego Carlos y que, siempre según el citado medio, ha pedido al Galatasaray que dé prioridad al cuadro andaluz.



Según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, ha habido contactos muy recientes entre el Sevilla FC y Marcao, algo que en sí mismo ya supone una novedad, pues las distancias económicas eran bastante amplias. Mientras el Galatasaray pedía 20 kilos por el zaguero, en su país trascendía que el Sevilla ofrecía la mitad, 10 kilos. No obstante, la supuesta irrupción del Zenit de San Petersburgo habría hecho reaccionar a los blanquirrojos, que habrían mejorado su propuesta y subido hasta los 12 millones con la opción de incluir alguna pequeña cantidad en función de diversos pluses.



De este modo, Monchi confiaría en convencer al Galatasaray, que se embolsaría una plusvalía de ocho millones en sólo tres años por un futbolista al que fichó en enero de 2019 procedente del Chaves portugués por sólo 4 millones de euros y que tiene contrato hasta 2024 con el club estambulita. En Turquía, no obstante, apuntan a que la oferta del Zenit sigue siendo superior -hablan de unos 15 millones-, pero Marcao se opone a marcharse a Rusia en el complicado contexto actual, en plena guerra en Ucrania.



Mientras Marcao sigue ganando enteros para convertirse en el primer refuerzo del Sevilla 22/23, Monchi sigue sin perder de vista a Marcos Senesi, capitán del Feyenoord por quien ya se interesó hace tiempo y con cuyo representante está en permanente contacto, pues es el mismo de los nervionenses Erik Lamela, Lucas Ocampos y Gonzalo Montiel; los dos últimos, con opciones de movimiento este mismo verano.



Como sucediese con Marcao, en los Países Bajos llevan tiempo especulando con un inminente viaje de Monchi a Rotterdam para cerrarlo. No obstante, aunque el padre de Senesi ha admitido que "lo del Sevilla FC puede darse" y, según el periodista José Manuel García, desde el Sánchez-Pizjuán admiten que es una de las opciones, ESTADIO Deportivo ha podido saber que esa hoja de ruta pasa por seguir esperando un poco más.





Hablan de negociaciones abiertas con el central argentino del Feyenoord, Marcos Senesi por el Sevilla. No hay confirmación oficial, aunque sí datos esclarecedores.El agente de Senesi es el mismo de Ocampos, Lamela y Montiel. Su padre, que lo representaba, piensa que "puede darse" — José Manuel García (@butacondelgarci) June 24, 2022

Primero, esperar. Y, en segundo lugar, esperar a que se cierre de una vez por todas la intermible venta de. En Nervión sigue sin dar credibilidad al cacareado interés del Barça y siguen aguardando a que el Chelsea FC llegue con esa oferta prometida que debe rondar los 60 ó 65 millones de euros.Eso sí, según el británico, ese. Será el día que el equipo de Julen Lopetegui arranque la pretemporada y Monchi no está dispuesto a esperar mucho más.y, en caso de negociar su trapaso, la cantidad demandada será aún mayor de la ya mencionada y mucho más cercana a ladel internacional francés, situada entre 85 y 90 millones, según diversas fuentes.