Guardado se opera hoy: "Estaré en Rusia"

Andrés Guardado ha aterrizado en Guadalajara (México) y a lo largo de la pasada madrugada española fue operado para corregir un problema que viene arrastrando desde hace semanas.

A su llegada a Guadalajara, el centrocampista del Betis habló para varios medios locales. "Me opero en Torreón (Hospital Ángeles, con el doctor Serrano), es algo mínimo. Me van a liberar un nervio que me ha estado causando problemas y en 15 días espero estar ya entrenando", comentó el 'Principito', que calmó a los fans de la Tricolor:

"La verdad es que estoy muy tranquilo, es una cirugía muy pequeña, muy simple, en la zona que me viene dando problemas. La operación es hoy (ayer por el lector)".

"Sí, estaré en Rusia", finalizó el jugador verdiblanco.