Que el Betis está más que satisfecho con la clasificación europea lograda es evidente. Que al Sevilla, meterse en la previa de la segunda competición continental después de tres años en Champions y de contar con el cuarto presupuesto de Primera le sabe a poco también es una realidad.

Una decepción que será menos cuando pase el tiempo y valoren su presencia europea por decimocuarta temporada de las quince últimas, algo de lo que sólo pueden presumir los dos poderosos del fútbol español.

Betis y Sevilla se pueden sentir orgullosos de llevar el nombre de su ciudad por los países del Viejo Continente. Muchas ciudades importantes quisieran y no sólo no están sino que no tienen ni siquiera equipos en la máxima categoría de sus respectivos países. La próxima campaña toca Europa League. Siéntense y disfruten.