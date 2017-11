Pau Gasol reconoce que su hermano estaba "molesto" por ir al banquillo

El pívot de los Spurs de Antonio, Pau Gasol, habló esta noche sobre la crisis generada en los Grizzlies de Memphis, su primer equipo de la NBA, que despidió al entrenador David Fizdale tras unas duras declaraciones de su hermano Marc y reconoció que había hablado con él y estaba "frustrado".

El mayor de los hermanos Gasol destacó que Marc se considera un competidor y el ser enviado al banquillo por Fizdale durante 15 minutos ante los Nets de Brooklyn fue algo que no encajó bien.

"Estaba molesto por el juego de anoche. Marc es un competidor y quiere jugar. Ahora que Mike Conley está afuera, él es el líder indiscutible", subrayó Gasol. "Quedarse fuera del partido todo el cuarto periodo fue algo que no asimiló bien ni entendió".

El pívot titular de los Spurs mencionó que las declaraciones que dio Marc al concluir el partido no dejaron ninguna duda del estado del ánimo en el que se encontraba.

"Por lo que dijo mostró que no se sentía bien y más después de ver como concluyó el partido", analizó el mayor de los hermanos Gasol. "Todo es extraño".

Sin embargo, Pau fue categórico al defender a su hermano, en el sentido que no tuvo nada que ver con la decisión final de los directivos de despedir a Fizdale, como es el sentir generalizado que se ha formado dentro del mundo de la NBA.

"No creo que Marc haya tenido nada que ver con la decisión. Después de la última noche, tras la derrota y la forma en que se dio, se puede entender que hay frustración y más tras ocho consecutivas y sobre todo por la manera como juega el equipo", valoro el mayor de los hermanos Gasol.

El jugador de los Spurs reiteró que lo que estaba pasando en Memphis no era positivo, sobre todo por la inercia perdedora en la que ha entrado el equipo.

"Parece que no se estaban dando la oportunidad todas las noches de luchar por el triunfo y que no había opción de cambiar las cosas", destacó Gasol.

Pero Pau defendió a su hermano Marc en el apartado de que no tuvo nada que ver con el despido de Fizdale, de 43 años, porque no era algo que desease para nadie.

"No quería que se diese esa situación. No quiere ver que ninguna persona de su organización sea despedida", señaló Gasol. "Pero al final del día también tenemos que reconocer que estamos en un negocio y se deben tomar decisiones, no sólo de cara al presente sino también al futuro".

El mayor de los hermanos Gasol reiteró que desea todo lo mejor a la franquicia de Memphis por lo que significó en su carrera profesional y porque su hermano Marc sigue allí.

"Espero que todo salga bien para los Grizzlies, especialmente porque mi hermano está allí, y yo quiero que lo haga bien", agregó el jugador de Sant Boi.

Mientras el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, también dio su valoración del despido de Fizdale y destacó que se trataba de un gran profesional.

"Fiz (Fizdale) es un excelente entrenador joven, y a nadie le gusta ver a esos profesionales tener un mandato tan breve", destacó Popovich. "Hizo un trabajo increíble, y no creo vaya a tener algún problema para volver a entrenar en otro lugar de la NBA".

Además Popovich destacó que se trataba de una persona muy bien formada y con carácter.

"Es un buen hombre, y sabe lo que hace", destacó Popovich. "Tiene una mentalidad fuerte y estoy convencido que estará bien tras superar los primeros momentos de la nueva situación en la que se encuentra".