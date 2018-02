Orts, Esteban, Nuño y González lideran al equipo español en Valkenburg

Madrid, 2 feb (EFE).- Felipe Orts e Ismael Esteban, en la prueba elite masculina, y Aida Nuño y Lucía González, en la femenina, lideran la representación española en los Campeonatos del Mundo de ciclocrós, que se disputan entre el sábado y el domingo en la localidad holandesa de Valkenburg y que reparte los primeros maillots arco iris de 2018.

El valenciano Felipe Orts, que hace un año se proclamó subcampeón mundial sub-23, y el cántabro Ismael Esteban, actual campeón nacional, son las principales bazas del equipo español.

"Debemos tener todavía un poco de paciencia y no meterles ninguna presión, pues la mayoría de estos corredores están en el primer año de su categoría, pero todos tienen un gran potencial y dentro de un par de temporada estarán optando a cotas que hace muy poco eran impensables", explica Pascual Momparler, seleccionador nacional, en declaraciones que difunde la RFEC.

Felipe Orts, número 16 en el ránking UCI, afirma: "Aunque lleve muchas carreras esta temporada, me encuentro muy bien. Mi preparación iba enfocada a llegar a tope al Campeonato de España y a los Mundiales y estoy al nivel que quería".

"El objetivo es luchar por estar entre los veinte primeros y a ver si puedo entrar en el top-15. El primer año como elite se nota, la carrera es más larga, pero estoy muy motivado para intentar buscar un gran resultado", agrega.

Junto a él estará Ismael Esteban, ya recuperado de una grave lesión en la espalda durante la pretemporada y que revalidó su título de Campeón de España en Legapzi el pasado 14 de enero.

"Yo dependo mucho de la salida, ya que partiré desde la quinta fila por la falta de resultados a la que me ha obligado la lesión. Si logró acabar entre los veinte primeros me daría por satisfecho. Pero si esa vuelta inicial me sale bien, se puede luchar por estar entre los quince mejores o, por qué no, entre los diez, como sucedió el año pasado", agrega el cántabro según la RFEC.

"Llego al Mundial al 100 %. Voy con muchas ganas, con mucha ilusión y creo tanto Felipe como yo podemos completar un buen papel", agrega.

La alineación de la selección para la prueba reina la completarán dos veteranos como Javier Ruiz de Larrinaga y Aitor Hernández, que tratarán de alcanzar su mejor resultado mundialista: un decimosexto y un vigésimo tercero, respectivamente.

La prueba elite masculina tiene como favoritos al holandés Mathieu van der Poel, que corre en casa, y al belga Wout Van Aert, defensor del título.

En la prueba elite femenina Aida Nuño y Lucía González, las dos últimas campeonas de España, son las referencias de España en Valkenburg, informa la RFEC. También estará presente Olatz Odriozola, que debuta en unos Mundiales.

"El objetivo será mejorar la decimoséptima plaza que logré en el Mundial de 2016", afirma Aida Nuño

La también asturiana Lucía González, decimosexta en la última prueba de la Copa del Mundo, en Hoogerheide, asegura que "afrontar el Mundial después de un buen resultado internacional te da seguridad".

La favorita es la belga Sanne Cant, vencedora de la Copa del Mundo, número uno del ránking UCI y defensora del título. Con permiso de las estadounidenses Katie Compton y Kaitie Keough, la italiana Eva Lechner, la checa Katerina Nash, la legendaria ciclista holandesa Marianne Vos o la francesa Pauline Ferrand-Prevot. La suiza Jolanda Neff, con fractura de clavícula y codo, no estará en Valkenburg.

- Programa:

. Sábado:

11:00. Carrera júnior masculina.

13:00. Carrera sub-23 femenina.

15:00. Carrera elite femenina.

. Domingo:

11:00. Carrera sub-23 masculina.

15:00. Carrera elite masculina.