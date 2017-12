El Cross de Itálica agota dorsales

Ha vuelto a ocurrir. La trigésima sexta edición del Cross Internacional de Itálica también ha conseguido agotar los mil dorsales que la organización saca a inscripción para la participación en la Popular masculina en un plazo de tiempo récord. En esta ocasión, en seis días. En concreto, el miércoles, a las 15:00 horas, los organizadores anunciaban que el plazo para la participación en el Cross Popular masculino del domingo 21 de enero quedaba clausurado, por haberse cubierto el número de plazas disponibles.

Cabe recordar que el pasado viernes 1 de diciembre el Cross Internacional de Itálica abría sus plazos para la inscripción de atletas participantes. Seis días después, las plazas para el Cross masculino están completadas y la nómina de inscritos es la siguiente: 243 atletas para el Cross femenino, 97 inscritos en sub 10, 139 en sub 12, 143 en sub 14, 125 en sub 16, 66 en sub 18, 37 en sub 20 y 63 en la Internacional. Los atletas interesados aún cuentan con tiempo por delante, hasta el próximo martes 16 de enero, el inmediatamente anterior a la celebración de la prueba en el Conjunto Arqueológico de Itálica. El año pasado la Diputación Provincial de Sevilla contabilizó más de 3.000 participantes en Itálica, de todas las categorías y edades.

Las inscripciones de los atletas y clubes que tengan acreditación federativa de las marcas mínimas que se recogen en la normativa se pueden realizar a través de la web de la Diputación (www.dipusevilla.es) y de la del Cross (www.crossinternacionaldeitalica.es). Es importante señalar que la inscripción para el Cross Popular sólo se puede hacer ´on-line´ y que es obligatorio tener ´e-mail´.