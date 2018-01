Ribera: "Somos un equipo que siempre debe jugar bien para poder ganar"

Varazdin (Croacia), 12 ene (EFE).- El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, advirtió, pese al cartel de favorito con el que afrontará el duelo que le medirá mañana con la República Checa, que España, sea quien sea el rival, "siempre debe jugar bien para poder ganar"

"Nosotros somos un equipo que siempre debe jugar bien para ganar, no tenemos esa figura que nos saque de situaciones complicadas, somos un equipo más colectivo y necesitamos jugar bien todos los encuentros. En ese sentido, no hay ningún partido fácil", señaló Ribera.

Dificultades que el conjunto español tratará de superar apelando a su rico y variado juego colectivo, el pilar sobre el que se sustentan las opciones de medalla del conjunto español.

"Sabemos que tenemos un grupo difícil, pero también sabemos que somos un equipo competitivo. Un equipo que siempre ofrece un buen balonmano. Somos conscientes de nuestros puntos débiles, pero también de nuestras fortalezas e intentaremos aprovecharlas al máximo", indicó el preparador español.

Fortalezas entre la que destaca la fluidez del juego ofensivo, una factor, que como recalcó el propio Ribera, será clave para poder superar mañana a la fornida y agresiva defensa del conjunto checo.

"Pese a que defienden en 6-0, no dudan en salir para forzar faltas que eviten la continuidad de juego del rival, y eso es algo que no podemos permitir, porque somos un equipo al que no le va bien que le hagan muchas faltas. Necesitamos darle continuidad a nuestro juego y por eso habrá que aprovechar los huecos que se crean con esas salidas", explicó Ribera.

Aunque la fluidez defensiva no será la única clave para poder derrotar al conjunto checo, ya que como insistió el técnico español, los "Hispanos" deberá ser capaces también de contener la facilidad de lanzamiento del equipo centroeuropeo.

"No son jugadores de muchos pases, sino que buscan rápidamente el lanzamiento, por eso será muy importante, sobre todo, si jugamos con un 6-0, que la defensa sea lo más compacta posible y ayudemos a nuestros porteros con los blocajes", indicó el técnico español.

Un Jordi Ribera que se mostró convencido de que en el estreno en el Europeo no se repetirán los numerosos problemas que el conjunto español tuvo con el repliegue defensivo durante la fase de preparación.

"Es verdad que es una de las cosas que más problemas nos ha causado durante la fase de preparación, pero creo que ya lo hemos solventado. El equipo es muy consciente de la importancia que tiene el repliegue y tiene recursos para solventar ese tipo de problemas", concluyó el seleccionador español.