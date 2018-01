Cañellas: "Si queremos hacer algo en el Europeo hay que mejorar en defensa"

Varazdin (Croacia), 19 ene (EFE).- El central de la selección española de balonmano Joan Cañellas aseguró que si el conjunto español quiere pelear por las medallas en el Europeo de Croacia deberá "mejorar en defensa", ya que, como recordó, los recientes éxitos del conjunto español se han sustentado en la fortaleza defensiva del equipo.

"Si en otros campeonatos hemos logrado medallas es porque nuestra defensa era una de las mejores y con Dinamarca no lo fue, por lo que si queremos hacer algo en este Europeo tenemos que mejorar en defensa", señaló Cañellas en una entrevista concedida a EFE.

En ese sentido, el jugador español afirmó que, pese a la derrota (22-25) encajada el pasado miércoles ante Dinamarca, la selección sigue "dependiendo de sí misma" para alcanzar la semifinales, aunque para ello, recalcó, "hay que jugar mejor".

Pregunta.- ¿Lo ocurrido ante Dinamarca refleja el auténtico nivel del equipo español?

Respuesta.- Yo creo que no. No estuvimos a nuestro mejor nivel ni en ataque ni en defensa, por lo que no creo ese sea nuestro auténtico nivel y, de serlo, realmente, me preocuparía mucho. Creo que podemos jugar mucho mejor. De hecho, en este campeonato hemos jugado otros partidos mejores que el de Dinamarca

P.- Un encuentro en el que Jordi Ribera insistió en que a España le faltó velocidad en el movimiento de balón. ¿Por qué el equipo juega a un menor ritmo en ataque?

R.- Nos faltó rapidez en todo, en ataque y en defensa. Algo que yo quiero achacar, además de que siempre se tiene un partido malo en este tipo de torneos, a que igual no teníamos la misma necesidad de puntos que Dinamarca. Aunque sabíamos que una victoria nos habría puesto muy cerca de las semifinales, los daneses se estaban jugando más y tuvieron ese punto más que nosotros.

P.- Lo cierto es que está costando más hacer llegar el balón a los extremos y pivotes, habitual punto fuerte del equipo español.

R.- El problema fue también que no conseguimos correr prácticamente ningún contraataque y eso un equipo como el nuestro lo nota mucho. No tuvimos ni contraataques directos ni en segunda oleada ni en saques rápido y eso hay que mejorarlo, porque en ataque estático nos vamos a encontrar a partir de ahora con equipos con defensas tan duras y tan plana como fue la danesa.

P.- ¿Se puede ganar una medalla sin un poderoso lanzamiento exterior?

R.- Eslovenia el año pasado tampoco tenía mucho lanzamiento exterior y ganó medalla en el Mundial, pero para ello hay que jugar mejor, sobre todo, en defensa. Si en otros campeonatos hemos logrado medallas es porque nuestra defensa era una de las mejores y con Dinamarca no lo fue, por lo que, si queremos hacer algo en este Europeo tenemos que mejorar en defensa.

P.- Antes de inicio del campeonato el objetivo del equipo era alcanzar las semifinales. ¿Tras concluir la primera fase sigue siendo el mismo?

R.- La situación no es mala, aunque podría haber sido mejor, pero con los resultados que se han dado seguimos dependiendo de nosotros mismos. El objetivo de entrar en semifinales sigue siendo real, sigue estando en nuestras manos, pero hay que jugar mejor.

P.- Máxime viendo el nivel de los rivales con los que se enfrentarán de la segunda fase. ¿Qué destacaría de Macedonia?

R.- Sobre todo, a sus entrenador. Raúl -el español Raúl González- es un gran estratega y seguro que ha preparado muchísimo el partido. Además, he visto que durante muchos minutos están jugando con siete en ataque y eso siempre es complicado, porque es una cosa diferente, y en defensa nos lo pondrán complicado con ese estilo de disuadir los pases y los unos contra uno. Al final cada equipo tiene sus cosas buenas y malas y tendremos que explotar las malas que tiene.

P.- Y luego Eslovenia, el equipo que les dejó fuera de los Juegos de Río.

R.- El año pasado en el Mundial con la memoria aún reciente por la derrota del preolímpico -un resultado que dejó a España fuera de los Juegos de Río- salimos con ese puntillo de rabia que nos sirvió no solo para ganar, sino para hacer nuestro mejor partido del torneo y ahora tendremos que volver a recuperar esa rabia, esa motivación, pero no solo ante Eslovenia, en todos los partidos que nos quedan.

P.- Para concluir con Alemania, uno de los equipos más pujantes del mundo y su verdugo en la final del Europeo. ¿Tiene España armas para derrotar al equipo alemán?

R.- Creo que España tiene armas para ganar a todos si estamos a nuestro mejor nivel. Ahora veo muy lejos todavía el partido con Alemania, porque hay mucho trabajo que hacer antes, pero será un rival muy duro con una defensa muy cerrada, un equipo con muchos kilos y centímetros. Si queremos ganar habrá que jugar a gran nivel.

Javier Villanueva