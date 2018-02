Lucas Eguibar: El favorito es Vaultier, pero yo vengo a por el oro

PyeongChang (Corea del Sur), 9 feb (EFE).- El guipuzcoano Lucas Eguibar, abanderado de España en la Ceremonia Inaugural de los Juegos de PyoengChang, que se inauguran este viernes, será una de las principales bazas del equipo español que competirá en Corea del Sur, ya que parte entre los favoritos en la prueba de boardercross de snowboard.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en la Villa Olímpica de PyeongChang, horas antes de la Ceremonia en cuyo desfile encabezará -portando la enseña nacional- al equipo español que compite en los Juegos de invierno, 'Luki', doble subcampeón mundial y ganador de la Copa del Mundo hace tres temporadas -que este viernes cumple 24 años- comentó cómo afronta la que puede ser su gran cita deportiva.

Pregunta: Llegaron ayer y ya está en la Villa Olímpica, que era lo que quería. Pero se habrá dado cuenta ya que lo del 'jet lag' no es un chiste, ¿no?

Respuesta: No, no (ríe). La verdad es que el primer día ya sabía lo que iba a pasar. Y, nada, me ha costado un poco adaptarme. Pero bueno, ya estoy en marcha.

P: ¿Qué ha hecho hasta ahora? ¿Ya han entrenado?

R: No, no. Bueno, me he despertado a las tres de la mañana, no podía dormir más, así que me he levantado. Me he dado una vuelta por la Villa. He ido a desayunar; y luego intenté dormir un poco más.

Ahora hemos estado preparando todas las tablas y todo el resto del material, que se las acaban de llevar, porque mañana subiremos a tocar nieve y a ver la pista.

P: ¿Qué siente, antes de la Ceremonia inaugural? Va a ser abanderado. ¿Está nervioso?

R: No, no. Estoy disfrutando. No estoy nervioso. Tengo ganas de estar ahí y disfrutar. Estamos aquí para disfrutar.

P: Lo que está claro es que algo habrá hecho usted bien, para que lo hayan elegido como abanderado, ¿no?

R: Sí, sí. Parece ser que sí (ríe), vamos haciéndolo bien.

P: Y, después de la Ceremonia, a centrarse a tope en la competición.

R: Sí. Bueno, nosotros no competimos hasta el día 15 (el jueves). Queda tiempo. Vamos a ir día a día. El 12, creo, tenemos el test. Y yo soy uno de ellos. Así que primero hay que ver la pista, a ver cómo está. Luego, adaptarnos. Y luego, apretar.

P: ¿Qué referencias tiene de la pista olímpica? ¿Será muy parecida a la de la prueba de la Copa del Mundo?

R: Sí. El esqueleto de la pista creo que no. Pero los saltos los mantendrán, creo.

P: Y su objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? No se conforma con medalla. Va a por el oro.

R: Sí, sí. Por supuesto. Hemos entrenado mucho mirando hacia arriba del todo y venimos a por eso.

P: Son sus segundos Juegos. ¿Lo ve todo muy diferente a la primera vez? Ya es casi un veterano.

R: No, no (ríe). No soy un veterano. Estoy disfrutando de los Juegos, insisto. Cada vez es diferente, cada país organiza sus Juegos de una forma distinta. Y acabo de llegar.

Ahora lo que quiero es ir a la Ceremonia, que me hace mucha ilusión.

Luego hay muchos días, aquí también están los compañeros de fondo y me imagino que iremos a verlo competir, también.

P: A sus compañeros Laro Herrero y Regino Hernández, ¿cómo los ve? ¿Qué tal llegan?

R: Laro no ha tenido muy buena temporada, pero esto es a una sola carrera y si se le da bien esta pista, puede estar adelante.

Y Regino lleva una temporada muy regular, por lo que puede seguir la línea que lleva.

P: ¿Y usted?

R: Yo, a por todo. La carrera es la carrera; y puede pasar lo que sea. Este año no he ido todo lo bien que quería en la Copa del Mundo, pero en esta pista sé que me voy a encontrar mucho más cómodo que en las anteriores, que eran diferentes.

Espero que sea como el año pasado, en el Mundial (de Sierra Nevada), que afronté después de una mala racha. Y luego llegué concentrado, al circuito me adapté bien, porque me gustó mucho; y, mira, gané dos medallas. Aquí lo que quiero es dar lo mejor de mí.

P: ¿El gran favorito es (el francés Pierre) Vaultier?

R: Sí. Es el actual campeón olímpico y mundial. Ha ganado los dos últimos Globos de cristal (que acreditan a los ganadores de la general de la Copa del Mundo) y, encima, va líder esta temporada, otra vez. Así que sí, es el favorito.

P: ¿Y después de Vaultier, a quiénes ve con posibilidades?

R: Hay gente que está bastante sólida y regular, como el australiano (Alex Pullin), el italiano (Omar Visintin) o el austriaco (Alessandro Hämmerle).

P: Pullin ha vuelto por sus fueros, ¿no?

R: Eso parece. Aunque los Juegos siempre se le resistieron. Pero siempre puede estar adelante, así que habrá que tener cuidado.