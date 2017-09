Diego Costa: "Mi ciclo en el Chelsea no terminó de la forma que hubiera querido"

El hispano-brasileño Diego Costa, nuevo fichaje del Atlético de Madrid, se despidió este miércoles mediante una carta de los aficionados del Chelsea y manifestó que su ciclo en el conjunto londinense "no terminó de la forma" en la que él hubiera "querido".

En la misiva, publicada en su cuenta de Facebook, Costa declaró, sin embargo, que nunca olvidará sus tres temporadas en el Chelsea, aunque no hubo mención alguna al entrenador Antonio Conte ni a su cuerpo técnico.

"Algunos ciclos empiezan y otros terminan. Mi ciclo en el Chelsea arrancó hace tres años -tres años maravillosos en todos los sentidos- y no lo olvidaré. Dos títulos de liga, una Community Shield, 120 partidos, 59 goles y 24 asistencias después, este ciclo terminó. No acabó de la forma en que hubiera querido, nada más lejos de la realidad, pero terminó de una forma posible", publicó el nuevo futbolista del Atlético en portugués y en inglés.

"Los aficionados maravillosos de este club tan admirable y todos mis compañeros y los trabajadores (médicos, personal administrativo) permanecerán para siempre en mi recuerdo y en mi corazón. Estarán siempre a mi lado, y estoy seguro de que comprenderán la razón por la cual este ciclo terminó. Porque no podía perder la confianza en mí mismo. ¡Gracias por todo, Chelsea!", prosiguió Costa.

El martes por la tarde el Atlético de Madrid completó el fichaje del delantero, quien, tres cursos después, regresa al conjunto rojiblanco.

La duración del contrato no ha sido especificada por el club, aunque la fórmula, según pudo saber EFE, es una cesión hasta final de temporada con opción de compra al final de la misma por tres años.

Costa lucirá el dorsal 18. El hispano-brasileño, sin embargo, no podrá entrar en competición hasta el próximo mes de enero de 2018. Hasta entonces, debido a la sanción de la FIFA que prohíbe inscribir nuevos jugadores al conjunto madrileño durante dos periodos de fichajes -los dos ya cumplidos, el pasado enero y este verano-, el jugador se ejercitará con el Atlético a las órdenes del argentino Diego Simeone.

El punta lleva sin jugar más de 100 días, desde el pasado mes de junio, en un encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 ante Macedonia.

A comienzos del pasado verano, Costa se declaró en rebeldía y se negó a incorporarse a los entrenamientos del Chelsea, buscando el anhelado traspaso al Atlético que por fin se ha dado.

El jugador no entraba en los planes este curso del técnico Antonio Conte, quien, supuestamente, le hizo saber al final de la temporada pasada a través de un escueto mensaje de texto que no contaba con él y que tenía que buscarse un nuevo equipo.

Con el título de la Premier League bajo el brazo, el punta, que acusó a su club de tratarlo "como a un criminal", se marchó de vacaciones a su ciudad natal de Lagarto, en Brasil. Sin embargo, pese a la insistencia y a los avisos continuados del Chelsea, que lo multó en repetidas ocasiones por su indisciplina, el futbolista se negó a regresar.