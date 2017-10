River y Lanús se enfrentan para poner un pie en la final de la Libertadores

Buenos Aires, 23 oct (EFE).- Los argentinos River Plate y Lanús jugarán este martes en el estadio Monumental de Buenos Aires el primer partido de un pulso muy parejo en semifinales de la Copa Libertadores, según han definido sus protagonistas.

El entrenador del 'Millonario', Marcelo Gallardo, introducirá una modificación respecto al equipo que goleó el pasado miércoles a Atlanta por 4-1: el ingreso de Milton Casco en lugar del uruguayo Marcelo Saracchi.

El lateral derecho paraguayo Jorge Moreira no estará a disposición del técnico porque se lastimó en el entrenamiento del sábado.

Además, el defensa Luciano Lollo y los delanteros Marcelo Larrondo y Rodrigo Mora continúan lesionados y tampoco podrán jugar.

"Va a ser una serie muy cerrada, somos equipos que nos conocemos mucho y seguramente lo que pase el martes no va a ser definitorio y todo se va a saber cuándo se juegue la revancha en Lanús la otra semana", dijo el centrocampista Enzo Pérez.

River Plate, campeón de la Copa Libertadores en 1986, 1996 y 2015, llega a esta instancia motivado tras golear por 8-0 al Wilstermann boliviano en la vuelta de los cuartos de final tras haber perdido por 3-0 en la ida.

Lanús también llegó a las semifinales al dar vuelta una serie que comenzó con un resultado adverso.

En la ida perdió por 2-0 ante el también argentino San Lorenzo y en la vuelta se impuso en los penaltis tras ganar por ese mismo resultado.

La única duda del entrenador, Jorge Almirón, es en la zaga central: el paraguayo Rolando García Guerreño y Marcelo Herrera pelean palmo a palmo por acompañar a Diego Braghieri.

El delantero Germán Denis no se encuentra totalmente recuperado de una molestia en la rodilla derecha y su presencia está en duda.

"El empate lo firmo dependiendo de cómo se de el partido. Sacar un empate en la cancha de River sería bueno porque será un encuentro muy parejo. Igualmente no hay que cambiar la idea de juego. Hay que sostener lo que venimos haciendo. Es un partido muy importante y especial para la historia del club", dijo Almirón.

En este partido hará su debut el VAR (Asistencia Arbitral de Vdeo) en la Copa Libertadores.

La vuelta será el 31 de octubre en el estadio Ciudad de Lanús, de la provincia de Buenos Aires.

El vencedor de la llave se jugará la final ante el Barcelona ecuatoriano o el Gremio brasileño.

- Alineaciones probables:

River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez; Nicolás De la Cruz e Ignacio Scocco.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Rolando García Guerreño Herrera, Diego Braghieri, Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marconem Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta.

Entrenador: Jorge Almirón.

Arbitro: El brasileño Wilton Sampaio será asistido en las bandas por sus compatriotas Bruno Boschilia y Kleber Lucio Gil.

Estadio: 'El Monumental' Antonio Vespucio Liberti, de Buenos Aires, con capacidad para unos 62.000 espectadores.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).