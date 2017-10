7-0. Los jóvenes del Corinthians resisten 40 minutos ante el Deportivo

El Corinthians, que visitó al Deportivo con un equipo plagado de jugadores sub-20 campeones de la Copa Sao Paulo, resistió este jueves ante el conjunto gallego en el estadio de Riazor durante 40 minutos, hasta el punto de haber tenido ocasiones para adelantarse, pero acabó encajando una goleada (7-0) en el Memorial Moncho Rivera.

A pesar de que el balón fue para el Deportivo, el Corinthians, que utilizó solo a tres jugadores del primer equipo (Mantuan, Figueiredo y Marquinhos), fue capaz de crearle problemas a los coruñeses al contragolpe en el primer periodo con la velocidad de Carlinhos, un delantero de 195 centímetros de altura que desperdició dos mano a mano.

El Deportivo también contó con algunos jugadores de categorías inferiores como el portero Francis, providencial para evitar que los paulistas se adelantaran en el marcador.

Los locales, con el turco Emre Çolak como director de orquesta en el centro del campo, generaron ocasiones claras para anotar.

El propio centrocampista envió una al larguero antes de dejar solo, con un pase desde el medio del campo, al belga Bakkali, pero al jugador cedido por el Valencia, como al portugués Bruno Gama, le faltó acierto para batir a Filipe, que rindió a buen nivel.

La pegada de la que carecieron los dos extremos la tuvo el canterano Óscar Pinchi minutos antes del descanso, poco después de que Carlinhos desperdiciara el segundo mano a mano ante Francis en un contragolpe que había propiciado un mal pase de Çolak.

El Deportivo aprovechó el desgaste de su rival en el segundo tiempo y sentenció el partido en quince minutos: el central Albentosa se revolvió en el área para meter el segundo con un disparo ajustado; Borja Valle aprovechó un lanzamiento de Bakkali para anotar el tercero y Edu Expósito, del filial blanquiazul, colocó con la zurda una rosca imposible en el cuarto.

Los tantos del Deportivo siguieron llegando. El quinto, una vaselina de Borja Valle, precedió al carrusel de cambios de Pepe Mel, que solo dejó en el banquillo a Lucas Pérez y al portero juvenil Pablo Brea, quien sustituyó a Francis en el minuto 79.

El festival goleador de los coruñeses lo completaron uno de los recién incorporados al terreno de juego, Luisinho, que vio puerta con un cabezazo a la escuadra, y Raúl Albentosa.



- Ficha técnica:

7 - Deportivo: Francis (Pablo Brea, min.79); Gerard Valentín (Juanfran, min.70), Albentosa, Arribas (Sidnei, min.70), Navarro (Saúl, min.70); Çolak (Guilherme, min.70), Edu Expósito (Carlos López, min.70), Bruno Gama (Fede Cartabia, min.70); Óscar Pinchi (Luisinho, min.70) y Borja Valle.

0 - Corinthians: Filipe; Samuel, Thiago, Franklin, Igor; Ramon (Bilu, min.46), Mantuan (Guilherme Borges, min.57), Renan Areias, Marquinhos (Luis Enrique, min.73); Figueiredo (William, min.70) y Carlinhos.

Goles: 1-0, min.41: Pinchi. 2-0, min.49: Albentosa. 3-0, min.57: Borja Valle. 4-0, min.58: Edu Expósito. 5-0, min.66: Borja Valle. 6-0, min,73: Luisinho. 7-0, min.84: Albentosa.

Árbitro: Eiriz Mata, del colegio gallego. Mostró amarilla a Edu Expósito (min.18) y Çolak (min. 44), del Deportivo; y a William (min.80), del Corinthians.

Incidencias: Partido del XIX Memorial Moncho Rivera disputado en el estadio de Riazor ante unas 3.000 personas. La recaudación íntegra, 38.629 euros, será para el Banco de Alimentos y la Cocina Económica de A Coruña. Se guardó un minuto de silencio por el presidente de esta última institución, Alberto Martí, fallecido recientemente.