1-4. El Dépor mantiene su fragilidad defensiva y Las Palmas la explota

A Coruña, 26 oct (EFE).- El cambio de técnico, con la llegada de Cristóbal Parralo por Pepe Mel esta semana, no ha mejorado las prestaciones defensivas del Deportivo y la UD Las Palmas lo agradeció para dejar la eliminatoria de Copa del Rey prácticamente sentenciada con una clara victoria (1-4) en el estadio de Riazor.

El conjunto canario no necesitó demasiado para poner el 0-2 al descanso y sofocar el arreón posterior del Deportivo en el segundo tiempo, en el que los coruñeses, con uno menos desde el minuto 24 por expulsión de Juanfran, llegaron a rozar el empate antes de que Calleri, suplente, completara la goleada insular.

Cristóbal Parralo decidió mantener en su debut a cinco jugadores del último once que había alineado Pepe Mel (Juanfran, Sidnei, Guilherme, Fede Valverde y Lucas Pérez) y dejar la portería en manos del polaco Tyton, mientras que en la UD Las Palmas Pako Ayestarán apostó por una rotación similar al dar continuidad a seis de los que habían sido goleados en Villarreal (4-0).

El inicio del Deportivo parecía prometedor, con un disparo de Schär que se estrelló en el poste izquierdo de la portería de Raúl Lizoain a los 50 segundos, pero fue solo una ilusión.

Pronto perdió todo el gas y abrió las compuertas defensivas para que la UD Las Palmas disfrutara en el césped de Riazor, especialmente un exdeportivista, Jerónimo Figueroa, 'Momo', que firmó los dos goles del primer acto.

Los canarios aprovecharon los regalos blanquiazules. A los ocho minutos, Vitolo, tras llevarse con facilidad a Juanfran, sentar a Schär y superar a Sidnei, se encontró con el larguero, pero el rechazo lo recogió en el área Vicente Gómez, que asistió a Momo para que batiera a Tyton, que vio cómo el balón pasaba por debajo de su brazo y entraba en su portería llorando.

El segundo, precedido por una pérdida de balón de Sidnei, fue de tiralíneas. Vitolo abrió el camino, Viera asistió y Momo empujó a placer.

Por si los coruñeses no le habían dado suficientes facilidades al conjunto canario, Juanfran acabó de aclararle el partido tras ver una amarilla por una falta a Jonathan Viera y, a continuación, la roja por protestar la decisión al colegiado del partido, Mateu Lahoz.

Con ese panorama, la afición del Deportivo respondió primero con ironía para celebrar una parada fácil de su portero y, después, con críticas a jugadores y directiva desde el fondo de los Riazor Blues.

El encuentro se convirtió aún más en un querer y no poder del Deportivo y Vicente, al borde del descanso, perdonó el tercero de los canarios con un remate desviado a pase de Tana. Riazor silbó a los suyos camino del vestuario. Los jugadores de la UD Las Palmas intercambiaron abrazos y palabras. Había sido coser y cantar.

De vuelta al césped, Lemos, con una falta lejana, volvió a intimidar a los blanquiazules, pero Tyton respondió con acierto y Lucas empezó a echarse el equipo a la espalda.

El delantero coruñés intentó, sin éxito, acortar la diferencia en el marcador en el minuto 50 con una acción personal que interceptó Raúl Lizoain, y encontró el gol en el 59 con un remate de cabeza-hombro a centro de Bakkali que tocó en el poste y, esta vez sí, acabó en el fondo de la red.

Fueron los mejores minutos del Deportivo, que quería el empate y lo rozó con un disparo de falta de Bakkali que estuvo a punto de colarse por la escuadra, donde apareció la mano del portero del conjunto canario.

Ya sin Lucas, pero con Florin Andone en el campo, el Deportivo insistió y tuvo la igualada dos veces en las botas de Fede Valverde. La primera, a bocajarro, se la sacó Raúl Lizoain y la segunda, la falló en boca de gol.

Perdonó el conjunto coruñés y se lo cobró Calleri, que, recién incorporado, falló la primera ocasión, pero no las dos siguientes para apagar al Deportivo con el tercer tanto del partido y sentenciar la eliminatoria con el cuarto.

- Ficha técnica:

1 - RC Deportivo: Tyton; Juanfran, Schär, Sidnei, Fernando Navarro; Guilherme (Mosquera, min.71), Edu Expósito, Fede Valverde; Bruno Gama (Gerard Valentín, min.56), Lucas Pérez (Florin Andone, min.71) y Zakaria Bakkali.

4 - UD Las Palmas: Raúl Lizoain; David Simón, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Vitolo, Vicente Gómez (Hernán Santana, min.82), Javi Castellano (Samper, min.71), Momo; Jonathan Viera y Tana (Calleri, min.75).

Goles: 0-1, min.8: Momo. 0-2, min.16: Momo. 1-2, min.59: Lucas Pérez. 1-3, min.81: Calleri. 1-4, min.90: Calleri.

Árbitro: Mateu Lahoz, del colegio valenciano. Expulsó al jugador del RC Deportivo Juanfran en el minuto 24 tras sacarle una amarilla por falta a Jonathan Viera y, acto seguido, la roja por protestar. Además, amonestó amarilla a Viera (min.6), Tana (min.34) y David Simón (min.49) por parte de la UD Las Palmas; y a Edu Expósito (min.9) y Guilherme (min.38), por los locales.

Incidencias: Partido de ida de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio de Riazor ante 12.105 aficionados, según el Deportivo.

Carlos Alberto Fernández