El Sevilla no impidió a Sampaoli irse con Argentina

En Nervión disfrutan del sello impregnado al equipo por Sampaoli, pero el presente podría haber sido muy diferente si el técnico llega a aceptar la oferta de la selección argentina poco antes de arrancar la temporada. Es más, el de Casilda ha desvelado en el diario mexicano ´Récord´ que el Sevilla, en contra de lo apuntado, no puso trabas a su salida.

"Fue muy duro, el dilema peor de mi carrera. Porque encima, el Sevilla puso muy buena predisposición para que yo hiciera lo que sentía más allá de la cláusula. Ellos fueron muy directos. Me dijeron: ´Jorge, pasa esto y no queremos que te quedes a desgana´. Pero la realidad es que yo había asumido un compromiso. Hubiera sido preferible que me obliguen a quedarme y no que me dejen el análisis moral y ético para decidir. Sentí que no podía fallar al compromiso", explicó el preparador nervionense, que no esconde qué habría pasado si la llamada de la AFA hubiese llegado un poco antes.

"Si esa propuesta se hubiera dado una semana antes, mi actualidad sería otra y estaría en la selección de Argentina. Sencillamente, porque fue mi deseo toda la vida. Pero soy un hombre de palabra y mi compromiso con el Sevilla debía cumplirlo", sentenció.