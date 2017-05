Lucas Pérez 'se ofrece', pero Wenger le frena

Dice José Castro que necesitan un delantero "de 20 o 25 goles" para la próxima temporada, pero, obviamente, no está dispuesto a romper la hucha para hacerse con uno de los pocos que hay en el mercado. De hecho, en la lucha por la Bota de Oro, sólo Messi (35), Cavani (33), Bas Dost (31) , Lewandowski (28), Aubameyang (28), Dzeko (27) y Luis Suárez (27) llevan más de dicha cifra. Es decir, que Óscar Arias deberá fichar a uno que aún no los haya hecho aún, e intuya que podría hacerlos en el Sevilla, o a otro que los esté marcando en una liga menor y sea capaz, igualmente, de firmarlos en una de las mejores ligas del mundo. Es decir, un buen marrón.

De momento, con la Champions aún en el aire, el flamante director deportivo ni siquiera sabe con qué presupuesto va a contar para acudir al mercado, pero, incluso sin escarbar mucho, se puede atisbar una opción más que interesante, por nivel y precio, que podría encajar a la perfección en el nuevo proyecto y asegurar una importante cantidad de dianas.

Se trata de un Lucas Pérez (28) que, para colmo, se ha 'ofrecido' a muchos equipos, diciendo públicamente que necesita jugar para estar en el Mundial de Rusia y que en el Arsenal no lo está haciendo. ¿Habrá llegado su voz a la planta noche del Sánchez-Pizjuán? "La temporada está siendo difícil porque veo que he hecho méritos. No entro en si más que otros, pero sí que méritos he hecho y sé que, si me hubieran dado más minutos, tendría mejores números: más goles, más asistencias... He hablado con el entrenador (Arsene Wenger) y él lo admite, pero tiene su idea y la respeto. Me gustaría tener más oportunidades porque me lo merezco, pero hay que asimilar lo que viene", comienza diciendo sobre su situación en La Voz de Galicia.

El ex del Deportivo, no obstante, va más allá: "Sé que puedo ir al Mundial, pero para eso tengo que jugar. El seleccionador (Julen Lopetegui) ha hablado con algunos compañeros y les ha dicho que me quiere llamar, pero claro que si no juego... La próxima temporada será muy importante. Por eso, quiero acabar esta ganando la FA Cup, la Copa más vieja del mundo, y pensar seriamente en el futuro". Blanco y en botella.

Eso lo dijo el lunes. Este martes, sin más dilación, ha llegado la respuesta de Wenger, quien parece que no se lo va a poner nada fácil para cambiar de equipo. "Él (Lucas Pérez) es un jugador de máximo nivel, pero no pude darle los partidos que quiere y merece, lo confieso. Me sabe mal por él. Tiene mucha calidad. Me encantaría que siguiera si yo soy el entrenador. Pero tendríamos que sentarnos y ver si tiene opciones razonables de jugar o no la próxima temporada", ha dicho en sala de prensa.

Si se pone a tiro, finalmente, Lucas Pérez, a quien ya tanteó el Sevilla el verano pasado, podría ser más que interesante para Óscar Arias y José Castro. Berizzo o cualquier otro no le harían ascos, a buen seguro. El Arsenal desembolsó 20 millones para hacerse con sus servicios, sin que se haya revalorizado. Eso sí, en apenas 1.000 minutos, ha hecho ocho goles y ha dado seis asistencias.