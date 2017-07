Rami debuta: "No esperaba jugar tan pronto"

Rami ha disfrutado este domingo de sus primeros minutos con la elástica del Olympique de Marsella; concretamente diez, durante un amistoso ante el Fenerbahçe en el que los galos vencieron por 1-0. "Ha sido un placer vestir la camiseta del OM. Llegué hace tres días, con ejercicios y pruebas físicas, por lo que me han pesado un poco las piernas. Estoy aprendiendo tácticas y conociendo a mis compañeros de equipo. No me esperaba jugar tan pronto, echo de menos la pelota, que vendrá poco a poco", dijo tras el partido.

El central francés ha sido hoy también noticia por conocerse el motivo por el que atacó a la directiva del Sevilla tras confirmarse su marcha.