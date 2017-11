El día que Simon Kjaer pudo fichar por el Real Madrid

Tras marcharse Adil Rami, Óscar Arias se decantó por Simon Kjaer como opción de central contundente y contrastado. A la postre, el danés fue el defensa más caro de la historia del Sevilla (12,5 millones para el Fenerbahçe y 600.000 por mecanismo de solidaridad).

La historia de su carrera, no obstante, pudo cambiar hace diez años, cuando estuvo a un paso de fichar por el Real Madrid, según desvela el propio jugador este domingo en Ekstra Bladet: "Sí, tuve la ocasión de ser madridista. En ese momento no entendí por qué el Midtjylland no quiso, pero después, no he perdido ni un sólo momento de mi carrera en preocuparme por ello".

Fue Miguel Ángel Portugal, entonces ojeador blanco, quien se fijó en un Kjaer que contaba únicamente 18 años. "Necesitábamos un defensa central de su perfil", reconoció. Sin embargo, los 600.000 euros que ofreció el Real Madrid, tras invitar a Kjaer a una sesión de entrenamientos, fueron estimados como insuficientes por el Midtjylland.

Poco después, el Palermo pagó cuatro kilos por Kjaer, se iría en 2010 al Wolfsburgo por 12. El central fue después cedido a la Roma y al Lille, antes de recalar en el Fernerbahçe y, finalmente, en el Sevilla.

En total, ha generado 41,65 millones de euros entre traspasos y cesiones.

