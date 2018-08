El Sevilla sigue "trabajando en Batshuayi"

Michy Batshuayi. El nombre del delantero belga resonará con fuerza por Nervión durante las próximas 24 horas, que es el tiempo que estará abierto el mercado de fichajes en la Premier League. Y ya se sabe, que el último día de compras suele ser bastante ajetreado y se suele pasar del todo a la nada y viceversa en cuestión de minutos.

El Chelsea va a dejar salir cedido al mundialista, anhelo del Sevilla en las tres últimas ventanas de transferencias, y el club blanquirrojo sigue muy bien posicionado -en Inglaterra aseguran que ha presentado la mejor oferta- a pesar de que las últimas informaciones le situaban más cerca de Valencia.

"Habrá que esperar hasta el final", ya lo advirtió este martes Joaquín Caparrós, que siempre ha defendido la opción de Batshuayi por encima incluso del preferido de Machín, que es Maxi Gómez (cerca de salir al West Ham por los 50 millones de su cláusula). El utrerano admitió también que a ese "delantero 'top' que mejore el equipo" por el que negocian "lo quieren muchos equipos".

Y no sólo está el Valencia, que habría hecho un nuevo intento en las últimas horas ante las trabas que le está poniendo el Atlético para fichar a Gameiro. También los colchoneros están en la puja, a pesar de que tiene atado a Kalinic. Borussia de Dortmund, donde el belga jugó cedido el pasado curso, y el Olympique de Marsella, el club desde el que dio el salto al Chelsea, también han preguntado por la condiciones para hacerse con su préstamos: asumir su alta ficha y compensar económicamente al conjunto 'blue'.

Y en eso sigue centrado el club en este momento. "Estamos trabajando en eso", han asegurado a ESTADIO Deportivo desde la entidad nervionense hace escasos minutos. En Nervión son tan prudentes como aconseja la complejidad de una operación que ya ha vivido meses atrás, pero optimistas, habida cuenta de las buenas relaciones que el club de Eduardo Dato mantienen con el agente de Batshuayi, que es el mismo que lleva a Wissan Ben Yedder, y confía en que el jugador se decante por un club al que ya le dio su palabra en enero, antes de que el Dortmund irrumpiese con una oferta irrechazable. Tan claro tenía que iba a firmar por el Sevilla, que incluso se disculpó con el presidente, José Castro, por marcharse a la Bundesliga.

El internacional por Bélgica va a tener la última palabra. Su exigencia era un equipo que jugase la Champions, y eso le da ventaja a Valencia, Dortmund y Atlético sobre Marsella y Sevilla, que aún tiene que superar dos rondas para confirmar su participación en la Europa League. No obstante, en la balanza del jugador está también tener el máximo de minutos posible y en el Sánchez-Pizjuán tiene a priori abierto el paso hasta la titularidad en el once de Machín. En el cuadro colchonero, jugar esta caro, con los Griezmann, Costa, Correa, Vietto y, de momento Gameiro, quien podría recalar en un Valencia que tiene a Rodrigo, a Santi Mina y que sigue buscando salida a Zaza.

De momento, lo único que está claro es que apura sus últimas horas en el Chelsea. En la noche del pasado martes no jugó ni un minuto en el amistoso ante el Lyon y hoy mismo no ha participado en el entrenamiento organizado por Maurizio Sarri para los que no jugaron ante los galos, lo que ha sido interpretado en Londres como un signo inequívoco de su inminente salida.