Primer examen para el fondo de armario

En plena celebración, cuando todo eran loas y fastos por esa tan meritoria sexta plaza liguera que le brindaba al Betis la posibilidad de volver a jugar competiciones europeas cinco años después, la prudencia se apoderaba de un Quique Setién al que no pocos criticaron y acusaron de ser un aguafiestas. No es que el técnico santanderino no estuviese contento por lo logrado en la pasada temporada -la primera suya como bético-, ni mucho menos. Simplemente, sintió un poco de vértigo al constatarse que, en esta 2018/2019 y por primera vez en su carrera como entrenador, tendría que jugar en tres competiciones. Por eso, en algunas entrevistas concedidas antes de iniciar este verano la pretemporada, mostró dudas sobre si el club y él mismo estarían preparados para afrontar un desafío de esta magnitud y de tanta exigencia. Fueron dudas relativas, pues siendo estrictos lo suyo fue más bien una llamada de atención; como prueba el hecho de que luego haya ido matizando y modelando ese mismo discurso (sin salirse de la siempre recomendable prudencia) al ver el ritmo, la cantidad y, sobre todo, la entidad de los fichajes que Lorenzo Serra Ferrer iba metiendo en el zurrón heliopolitano.

Más allá de que habría deseado tener más competencia para los carrileros y de que el tan reclamado sustituto de Fabián se hizo esperar mucho, Setién siempre ha confiado en sus hombres y ha elogiado el excelente trabajo realizado por el vicepresidente deportivo, asegurando estar más que satisfecho con un plantel que tendrá su primer examen después del actual parón liguero con motivo de los compromisos de las selecciones internacionales.

No en vano, tras este parón de dos semanas, el Betis afrontará el primer test para el fondo de armario de una plantilla que se ha cerrado con 21 fichas, más los refuerzos de algunos canteranos que se suelen ejercitar con el primer equipo bético.

Todos serán más que necesarios para el primer tramo del curso con un encuentro cada tres días. En concreto, siete citas en 23 días: con cuatro compromisos de Liga y los dos primeros partidos de la Fase de Grupos de la UEFA Europa League. Además, serán rivales de gran entidad, lo que aumenta la dificultad del reto. El test comenzará a las 18:30 horas del próximo sábado 15 de septiembre, fecha en la que el cuadro verdiblanco visitará el siempre complicado feudo de Mestalla para enfrentarse con un Valencia de Champions.

Sólo cinco días después -tramo más amplio para preparar un choque que va a tener hasta el próximo parón- el Betis deberá viajar a Grecia para debutar en Europa ante el Olympiacos a las 21:00 horas del jueves día 20.

Y aquí comienza a complicarse el calendario, pues nada más bajarse del avión de regreso de Atenas, los béticos deberán ir a la ciudad deportiva para comenzar a preparar el choque en casa ante el Athletic del domingo 23 de septiembre (18:30 h).

La última semana de este mes llegará sin compromisos continentales, pero con doble ración liguera: el jueves 27, en jornada intersemanal, visitará al Girona (22:00 h) y el domingo 30 recibirá al Leganés (20:45 h) en el estadio Benito Villamarín.

Acaba el mes en casa e inicia también octubre ante los suyos: a las 18:55 horas del jueves día 4 llegará a Heliópolis el Dudelange, en la segunda jornada de la UEL. Mientras que el domingo 7-O se medirá a domicilio al Atlético, en el Wanda, a las 16:15 h.

Otro parón de selecciones dará un respiro antes del segundo test: Valladolid, Milan, Getafe...