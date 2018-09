Tercero posesión y pases, cuarto en tiros a puerta... y penúltimo en goles

No hay que ser un estadista para saber cuál es el mal que está evitando que el Betis esté más arriba en la clasificación. Los verdiblancos suman cinco puntos pese a haber anotado un único gol en los cuatro primeros partidos de LaLiga, algo que pone de manifiesto la seguridad defensiva del equipo de Setién.

Los verdiblancos están muy arriba en todas las estadísticas ofensivas, pero su falta de acierto ante el marco contrario les ha pasado factura. Ayer le volvió a pasar en Mestalla, donde disputó un partido completo al que le faltó la guinda del gol. También es cierto que en algunas fases del choque el Valencia fue superior y ahí también se mostró sólido el equipo bético.

Tras el choque de ayer, el Betis se afianza en estadísticas como las de posesión y porcentaje de acierto en pases. En la primera de ellas sólo es superado por Barcelona y Real Madrid. En un campo como Mestalla acumuló un 61 por ciento de posesión y la media en los cuatro duelos es del 63,1 por ciento. Sólo los dos colosos están por encima del 60%.

En cuanto a la estadística de pases, ayer seis jugadores del Betis estuvieron por encima del 90 por ciento, y sólo tres por debajo del 80, uno de ellos el portero. Lo Celso -tuvo 100% de acierto-, Mandi, Canales, Inui, Bartra y Joaquín fueron los más acertados en ese apartado.

Pero en no pocas ocasiones se les acusa a los equipos de posesión de falta de verticalidad. No es el caso del Betis, que es el cuarto equipo que más dispara entre los tres palos por partido con una media 5,5 lanzamientos por choque. Le superan Barcelona, Madrid y Espanyol. Ayer fueron seis de sus once intentos. Además, es el quinto equipo al que menos disparan por partido, con 10,5 por duelo. Barcelona, Getafe, Real Madrid y Eibar son los que mejoran a los verdiblancos.

Pero es en la estadística más importante, la de los goles, en la que falla el Betis. Todo ese caudal ofensivo no se está traduciendo en dianas. Sólo el Valladolid, que juega esta tarde contra el Alavés y aún no se ha estrenado, lleva menos goles que los verdiblancos.