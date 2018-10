"A Joaquín le perdió su amor al Betis"

De Joaquín sabemos casi todo. O al menos, casi todo lo que tiene que ver con su faceta de futbolista gracias a sus incontables apariciones públicas en las que suele dejar constancia de su carácter afable y divertido. Pero, de las pocas cosas que no se sabían eran las cifras de su fichaje frustrado al Chelsea, desveladas en un reportaje en profundidad de El Español por su propio padre, Aurelio Sánchez, en aquel momento agente del jugador verdiblanco.

De su época como representante de su hijo, Aurelio recuerda el día que subió a Mourinho en su coche para llevarlo del hotel Alfonso XII a la casa de Lopera, entonces presidente del Betis. "El fichaje por el Chelsea estaba hecho, eran 36 millones de euros para el club más otros tres por un amistoso; y seis por temporada para Joaquín, que firmaría cinco años", cuenta a El Español. "Yo me llevaría tres millones de euros y Jorge Mendes otros tres por la operación", se puede leer en el texto, donde además relata cómo fue el propio jugador el que frenó la operación.

"Él estaba en Madrid y lo llamé para que cogiese el primer avión para Sevilla, que tenía que firmar -relata el padre-; y él me respondió que tranquilo, que él se volvería en el AVE y que de firmar 'nanai', que estaba a gusto en el Betis, viviendo en Sevilla y que de ahí no se movía. Y no firmó. Él tenía la última palabra". "Lopera me llamó como loco: '¿Qué ha pasado con el niño?'. Se lo rifaba toda Europa y a él le perdió su amor por el Betis". "Podía haber hecho una fortuna", sentencia Aurelio. "Pero nunca le movió el dinero", termina el texto.