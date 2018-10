Ibai Gómez se pica con Setién a cuentas del estilo

Quien pretenda cambiarlo, es que no lo conoce. Cada vez que se sienta delante de un micrófono, Quique Setién aprovecha la ocasión para realizar una encendida defensa del estilo de juego que profesa. Ni siquiera las críticas por la falta de gol le sacan de su discurso. Para el cántabro, tener el control del balón es innegociable, aunque en su explicación tras la última derrota frente al Valladolid fue más allá y lanzó un dardo a sus rivales.

Según el técnico santanderino, al Betis se le encierran todos sus rivales, que le juegan como si fuera un equipo grande, citando entre ellos al Alavés de Abelardo, que marcha tercero en la tabla con cinco puntos más que el conjunto verdiblanco. Y desde Vitoria, precisamente, han respondido al preparador bético, rebatiendo sus argumentos.

Ha sido Ibai Gómez quien vía Twitter ha lanzado un comentario en clara alusión de Setién. "¿Qué es un equipo 'grande'? He visto ganar Champions a equipos defendiendo bien y aprovechando sus oportunidades. ¿Eso no es jugar como un 'grande'? Hay muchas formas de jugar, eso no te hace 'grande' o 'pequeño", explica el futbolista vasco, que redunda en esta idea y pone en tela de juicio lo argumentado por el cántabro: "Para mí jugar como un 'grande' es sacar el máximo rendimiento de tus virtudes, tratar de minimizar tus posibles carencias y tratar de variar buscando soluciones a los problemas: ahí radica el éxito. El Atlético, por ejemplo, ¿no juega como un 'grande' entonces? ¡VENGA YA!".

No le han faltado las críticas de algunos aficionados béticos al ex del Athletic, que más allá de este pique ha querido zanjar este asunto con educación: ¿Me habéis leído a mí criticar algún estilo o forma de jugar? Lo que creo es que hay muchos estilos (que hacen grande al fútbol) con los que puedes conseguir los objetivos y deberían de valorarse y respetarse todos. Otra cosa es que te guste uno más que otro. ¡Que viva el fútbol!".