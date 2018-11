La condena de Boudebouz

La debacle de hace un mes en Getafe se ha cobrado una víctima clara, Ryad Boudebouz. El futbolista franco-argelino ha salido de los planes de Quique Setién y, aunque desde el club lo nieguen, el ex del Montpellier tiene el cartel de transferible para el próximo mercado invernal. Después de una pretemporada en la que el jugador mostró que había dado un paso adelante, sus actuaciones durante el curso han ido perdiendo brillo hasta apagarse y desaparecer incluso de las listas de convocados, como le ha ocurrido hoy para el choque ante Olympiacos de Europa League, competición en la que no ha disputado ni un minuto. De hecho, es la tercera vez que Setién no lo convoca para un partido europeo.

Boudebouz no juega con el Betis desde el partido de Copa ante el Racing del pasado 1 de noviembre. En el choque ante la Real del domingo habrá pasado ya un mes desde su última aparición, mientras que si es utilizado en Copa la condena se alargaría ya a un mes y cinco días.

Cartel en Francia

Pese a su escaso protagonismo en el Betis, Boudebouz tiene cartel en Francia. Ya intentó repescarlo para la Ligue 1 el Niza el pasado verano y los franceses irán otra vez a por él en enero si se pone a tiro. Eso sí, para el Betis será difícil lograr un traspaso que se acerque a lo que pagó por él hace dos veranos -8 kilos- y sí sería más factible una salida en forma de cesión.

También en Turquía, equipos como el Besiktas tienen en buena consideración al verdiblanco, que en el pasado rechazó todas las propuestas que le llegaron para poder establecerse en el Betis, pero que dada su actual condición podría replantearse su futuro.