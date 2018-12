Betis 1-0 Real: Francis y Junior, una 'real sociedad'

Francis y Junior son mucho más que simples carrileros del Betis. Los dos canteranos (Loren completa el trío) promocionaron casi a la par, son íntimos amigos y mantienen una estrecha relación, labrada entre el vestuario del filial y esos viajes de ida y vuelta a Málaga para ver a sus respectivas familias, que se nota sobre el césped. Están en extremos opuestos del campo, pero saben de memoria y casi sin mirarse dónde está cada uno. En la matinal de este domingo no pararon de buscarse. Fueron dos cuchillos que se abrieron paso entre las líneas visitantes y formaron una gran conexión, una 'real sociedad', de la que nacieron las mejores acciones de su equipo en el exiguo pero valioso triunfo ante el conjunto donostiarra.

Sólo la mala puntería evitó que los vascos se llevaran algún punto del Benito Villamarín, que volvió a saborear una victoria liguera dos meses y dos días después de vencer al Leganés. Bueno, la falta de acierto de la Real y la soberbia actuación de Pau López, otra más, que volvió a dejar la portería a cero y a reivindicar la importancia de no encajar: las tres victorias del Betis como local (Sevilla, 'Lega' y Real Sociedad) han sido por 1-0.

Setién rotó para refrescar a su equipo tras el esfuerzo ante el Olympiacos. Volvieron Pau, Francis, Guardado, Joaquín y Loren, que no tuvieron minutos el jueves. La Real, por su parte, se pertrechó ante la plaga de bajas (siete, entre ellas tres centrales). Garitano apostó por darle la alternativa atrás al joven Le Normand, del filial, y por delante situó a tres mediocentros -Illarramendi, Zubeldia y Zurutuza-, con Sandro cayendo a ambas bandas, en detrimento de Juanmi y Januzaj.

El control del balón fue del Betis, que monopolizaba la posesión en el primer cuarto de hora, pero con un ritmo de juego y una circulación muy lenta y con la Real esperando en su campo para ir a la presión, presta y dispuesta para contragolpear. A partir de esta primera fase de tanteo y con los locales acumulando muchos toques en los primeros metros, los vascos comenzaron a estirarse un poco más y salían a buscarle para recuperar en zonas más adelantadas y tratar de hacer daño con un plan antagónico: pocos toques y movimientos veloces.

La lesión muscular de Guardado en el 15', pilló por sorpresa al técnico verdiblanco, que mandó a calentar a medio banquillo y, tras jugar cinco minutos con 10 hombres, apostó por dar entrada a Boudebouz y a retocar un poco el dibujo inicial. William Carvalho se quedó como pivote único con Lo Celso y el argelino de volantes y Joaquín un paso por delante, con mucha libertad de movimientos y como bisagra entre la medular y Loren.

Setién advirtió en la previa de que necesitarían ser muy efectivos para poder superar a los donostiarras, un equipo muy compacto que llegaba tras dos victorias seguidas. Dicho y hecho, porque su equipo marcó en la primera que tuvo: en el 33', Lo Celso saca en corto un córner para que Joaquín la cuelgue al área, William Carvalho la prolongue en el primer palo y Junior la baje en el segundo y fusile a Moyà. El saque de esquina nació de la fe de Loren para ir a presionar a línea de fondo un balón en una jugada sin chicha aparente.

No es un dato baladí. Es la prueba de la enorme importancia que el delantero marbellí tiene en este equipo. Sólo suma dos goles en Liga y lleva más de dos meses sin mojar, pero no para de aportar al equipo a base de pivotar, de descargar juego y de trabajar en la presión.

La efectividad del Betis fue la que le faltó a la Real para devolver la igualdad en el marcador. El triunfo en el fútbol se basa en el acierto y los de Garitano no lo tuvieron en Heliópolis. Desperdiciaron dos ocasiones muy claras antes del descanso en las que se evidenció la disparidad de estilos. Sólo necesito dos pases para recorrer el campo entero: Zurutuza se la birló a Boudebouz en la frontal de su área y puso un balón raso en largo para la carrera y el zapatazo de Sandro, que Pau desvió. En una segunda jugada tras ese córner, Héctor Moreno colgó desde la izquierda y Zurutuza, solo en el segundo palo, la mandó fuera con todo a favor.

La reanudación comenzó con la respuesta bética a este choque de estilos. Moyà tuvo que lanzarse abajo para sacar un buen cabezazo de Junior. De carrilero a carrilero: el hispano-dominicano remató una gran acción de Francis, que se fue de Theo con un reverso y la puso en el área templadita.

Las internadas del '2' castigando las potentes arrancadas del galo, con centros buscando al '20' fueron un recurso recurrente en esta segunda mitad. De esta conexión, evitada por Gorosabel, surgió un córner que acabó con un remate con la nuca de Bartra, a servicio de Joaquín, que no cogió portería. El portuense no tuvo su mejor día, pero eso no evitó que el Benito Villamarín se pusiese en pie para aclamarle cuando fue sustituido por Tello a la hora de partido.

Aunque, para ovación, la que se llevó Pau López tras una doble intervención que define su espectacular momento de forma y su condición de internacional absoluto: salvador, con un pie de acero al tiro a quemarropa de Sandro y con una estirada al palo largo para atrapar en dos tiempos un posterior cabezazo de Willian José que se dirigía a la escuadra. Aún tendría otra muy clara la Real, en un disparo que Januzaj cruzó demasiado tras una buena acción de Juanmi; los dos revulsivos de Garitano en el segundo acto que permitieron incluso que su equipo lograse lo 'imposible': quitarle el balón al Betis de Setién.

Viendo todo esto desde la banda, el cántabro sorprendió al priorizar esta vez el resultado a las sensaciones. No quería una frustración postrera, intención que explica su tercer cambio, el movimiento más defensivo que se le recuerda en mucho tiempo. Javi García entro por Loren para situarse junto a Carvalho y blindar la zona ancha, con lo que el Betis terminó con Lo Celso de 'falso nueve', por delante de Tello y un Boudebouz voluntarioso y comprometido en sus primeros minutos tras un mes 'castigado'. Salió bien y el Betis sumó tres puntos más que le permiten escalar hasta la décima posición y ver la zona europea a sólo dos puntos, a la espera de lo que haga ahora el Girona ante el Atlético.

- Ficha técnica:

1 - Real Betis: Pau López; Francis, Mandi, Bartra, Sidnei, Junior; Guardado (Boudebouz, m.19), William Carvalho; Joaquín (Tello, m.67), Lo Celso; y Loren (Javi García, m.84).

0 - Real Sociedad: Moyá; Gorosabel, Le Normand, Héctor Moreno, Theo; Illarramendi, Zurutuza (Merino, m.60), Zubeldia (Januzai, 75), Sandro; Oyarzabal (Juanmi, m.69) y Willian José.

Gol: 1-0, M.33: Junior.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear). Amonestó a los locales Lo Celso (m.46), Junior (m.59), Mandi (m.76) y William Carvalho (m.79) y a los visitantes Theo (m.62) y Willian José (m.80).

Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de LaLiga Santander disputado es el estadio Benito Villamarín ante cerca de 47.000 espectadores. Antes del encuentro partido se homenajeó al equipo de remo ocho con timonel del Betis que ganó el pasado mes la tradicional Regata Sevilla-Betis.