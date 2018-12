15 milones por Camarasa

A Serra Ferrer no le sale mal ni lo que no le sale bien. Es decir, que le saca rendimiento económico a los jugadores a los que no se le ha podido extraer en lo deportivo. Si podría sacar entre 12 y 14 millones por un Ryad Boudebouz al que quiere el Niza, también está en disposición de ingresar 15 por Víctor Camarasa.

El centrocampista valenciano fue una de las grandes apuestas del de Sa Pobla cuando regresó a Heliópolis, pero nunca llegó a casar del todo con la particular idea de juego de Quique Setién. Camarasa brilla más en la ida y la vuelta que en ataques posicionales, como gusta al cántabro, por lo que se le está dando bastante mejor en la Premier League.

El ex del Levante fue cedido al Cardiff el pasado verano sin opción de compra, por lo que los clubes deberían negociar un posible traspaso y los galeses están dispuesto a poner sobre la mesa 15 kilos, según publica Marca. El Betis se comprometió en 2017 a pagar siete millones a plazos por el 80% de su pase a un club granota al que cedió a Álex Alegría como parte de la operación. Así las cosas, ambos se verían beneficiados por una posible venta de un Camarasa que, pese a ser elogiado por el cántabro, no entra en los planes de Quique Setién.

En la Premier lleva dos goles y otras tantas asistencias.