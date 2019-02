Setién: "No era un rival fácil, pero estábamos en un buen momento"

Quique Setién, técnico del Betis, analizó así la eliminación a manos del Rennes. "La realidad es que teníamos muchas expectativas con este partido, sabíamos que iba ser difícil pasar ante un rival que ha demostrado tener recursos, calidad y mucho acierto a balón parado. No era un rival fácil, pero estábamos en buen momento y confiabamos en nosotros", ha dicho el cántabro.

"Nos han superado y esa es la realidad. Ellos son muy poderosos en el balón parado, ya nos crearon problemas así allí. Lo teníamos previsto, pero no hemos podido evitarlo. Tras el segundo gol hemos sufrido un periodo de dudas, pero poco a poco nos hemos repuesto, hemos ido llegando con bastante criterio y generando ocasiones pero no hemos podido meterlas", ha lamentado el bético.

"Es una decepción enorme, hemos tenido que superar dos goles, aunque hemos mantenido la calma en bastantes momentos y meternos en el partido con el gol de Gio, luego no hemos tenido esa claridad para afinar más en la portería de ellos. No es un fracaso, la opción de perder siempre hay que contemplarla. Es el primer partido que perdemos en la Europa League, es verdad que era el más importante, y con el rival siempre tienes que contar. No podemos pensar que vamos a ganar todos los partidos, hay que dar valor también a los rivales, como mínimo ha acertado seis veces en nuestra portería. Más que un fracaso lo veo como una decepción", ha dicho con respecto al partido de esta noche.

El juego del equipo: "Para nosotros este es un objetivo permanente, atacar mejor y defender mejor. Ponemos imágenes de cómo defendemos y de cómo deberíamos mejorar en los aspectos ofensivos. Claro que lo trabajamos, y tratamos de crecer día a día, pero hay cosas, que por mucho que tu quieras, es imposible que salga bien. En un momento determinado puedes estar en un punto de lucidez alto, como ha tenido este equipo, han hecho dos goles iguales en la ida y hoy, esas acciones son muy difíciles de defender. Entre el primer y el segundo gol hemos llegado seis veces con cierta claridad pero el último pase o la finalización no hemos acertado".

Cualidades del rival: "Ben Arfa es un futbolista de un nivel top espectucular, todo lo ha hecho bien, este equipo está bien trabajado, es fortísimo físicamente, muy disciplinados, es un gran equipo".

Parte de la afición señala al técnico: "Muchas veces cuando ganan no se me da valor, y cuando perdemos me señalan, pero es normal, para eso me pagan y lo asumo. Es lo que me toca como entrenador, quizás tenga la benevolencia de una parte que entienda que no solo yo soy el culpable".

Hay que levantar la cabeza: "Decepción para todos, la gente se va triste, no sabes qué decirle; pero diré lo mismo que le voy a decir a los jugadores, que hay que sobreponerse. Perder es una opción siempre, nadie quiere perder, hemos querido hacer las cosas bien, pero no hemos podido. Todavía no tenemos la capacidad de contrarrestar a rivales que hacen bien estas cosas. Hay que limpiar cuanto antes esto porque tenemos partidos importantes en Valladolid y Valencia".