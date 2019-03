La gestión de Serra dispara el valor de la plantilla

El fútbol dista de ajustarse a parámetros matemáticos y responde más a factores emocionales y heterogéneos que a mediciones exactas. No obstante, esta realidad no impide que los números también desempeñen un rol importante en el 'maremagnum' del Deporte Rey y que sirvan en determinados aspectos para determinar si se ha realizado o no una buena gestión.

Ejercen de indicadores del crecimiento de un club y reflejan si el 'modus operandi' de la entidad funciona correctamente. Ocurre con el Betis a partir de unas cifras que destacan el trabajo realizado por la institución en el apartado de la planificación desde que llegó Lorenzo Serra Ferrer, con un despegue en cuanto al valor de la plantilla descomunal. De ese modo, siempre según la web especializada Transfermarkt, los datos dictan que la cotización de la plantilla ha subido un 180% desde septiembre de 2017, señalando a la verdiblanca como la plantilla que más crecimiento ha experimentado entre las 17 que repiten en Primera división.

En aquellas fechas, el colectivo de los jugadores béticos estaba tasado en 86,5 millones de euros y en la nueva revisión realizada en este mes de marzo se ha disparado hasta los 243 millones. Esta subida ha situado al plantel bético como el sexto con más valor de LaLiga, sólo por detrás de los todopoderosos del fútbol patrio, Barcelona (por encima de los mil millones), Real Madrid (965) y Atlético (955), y más cerca de Valencia (353) y Sevilla (283).

A final del curso pasado el valor ya había dado un salto, pues se pasó de los 86,5 antes referidos a los 96,5, si bien el despegue llegó tras la ventana estival de transferencias y el rendimiento ofrecido por los futbolistas atados por Serra Ferrer el pasado verano. Valga como referencia que el curso anterior ningún efectivo superaba los 20 millones de valor de mercado y hoy hay hasta cuatro que sobrepasan este límite, casos de Lo Celso (40), Junior y Carvalho, con 25, y Bartra con 22, mientras que Pau López alcanza los 20.

Un crecimiento que, además, no ha supuesto un déficit en las cuentas béticas, sino todo lo contrario, porque en verano consiguió un balance positivo entre los ingresos por ventas y los gastos por incorporaciones. Un beneficio de seis millones que le permitirá continuar dando pasos al frente merced a una gestión avalada por los números.