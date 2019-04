Setién, sobre Canales, Carvalho, Lo Celso o las críticas a su trabajo

"No he acudido a ver muchas procesiones, estábamos centrados en lo que estábamos centrados", ha comenzado diciendo Quique Setién, en la rueda de prensa previa al Betis-Valencia de este domingo. El técnico cántabro ha tratado los siguientes asuntos:

Un rival que le tiene tomada la medida

"Todo se puede dar. Creo que el partido va a ser como el resto de partidos que hemos jugado con ellos. Ha habido mucha igualdad en esos partidos... Algunos pudimos ganarlos, pero hay que concretar las ocasiones y ser eficaz en nuestro área".

Tuvo la final de Copa en su mano

"Siempre te queda evidentemente ese resquemor, esa frustración que supone el hecho de tener las cosas a un paso, poderlas conseguir y no hacerlo. Lo que puedes controlar es hacer las cosas bien y contra este equipo y en muchos momentos, el equipo hizo muchas cosas bien".

No es una final

"Aunque mañana perdamos, todavía quedarían quince puntos por disputar. ¿No serían suficientes para meternos en Europa? Conjeturas podemos sacar todas las que queramos. Aquí, las matemáticas. Es un partido importante, como todos los que hemos jugado. A medida que avanza el campeonato, las posibilidades van disminuyendo. Pero no es decisivo para entrar en Europa. No sé qué van a hacer los demás".

¿Llegan Canales y Carvalho?

"Va a ser difícil. Carvalho, además de tener un problema en el aductor, tiene la nariz dañada por el codazo de Banega. No está en condiciones de forzar. Canales terminó muy resentido el otro día por hacer el esfuerzo de jugar".

La crisis

"Este equipo se sobrepone muy bien a las frustraciones, a los momentos en los que el equipo no ha conseguido ganar. Estamos fuertes, estamos convencidos de que podemos sacar el partido adelante. Vamos a ver si mañana nos concienciamos bien, hacemos las cosas bien y podemos dar un buen rendimiento que nos permita sacar tres puntos que serían importantísimos para el objetivo que queremos, que es meternos en Europa".

Su trabajo, criticado

"Me encantaría poder convencer a todos. Y para eso trabajo, para convencer a todos. Cuando empecé a jugar algunos decían que no corría y otros que jugaba muy bien. Los gustos de la gente no los puedo controlar. Yo también pienso en la gente que me quiere. Hay muchísimos béticos con los que me encuentro que creen en lo que estamos haciendo, entienden que hay un proyecto y las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, que hay previsión de futuro. Cuando ganaste en Barcelona o en Milán, ahí todo el mundo suma, todo el mundo es un fenómeno. Yo no he cambiado, soy el mismo. Lo que sí puedo controlar es mi trabajo, lo que vengo a hacer cada día, el comportamiento de los futbolistas, que sigan creyendo. Seguimos con la mirada al frente, fijándonos en el objetivo que hemos marcado en el club. Hay cosas que no puedes controlar. Me fijo mucho y soy tremendamente positivo en muchas cosas".

Más sobre sus méritos

"No sé si voy a conseguir el objetivo. Estamos en el camino, pero no soy adivino. Trabajo para conseguir lo que queremos, que es entrar en Europa. Ya lo conseguimos el año pasado y ya dije que conseguimos lo que esperábamos en conseguir tres años y lo conseguimos en el primero. Uno tiene la opción de quedarse con las cosas buenas o quedarse con las cosas malas. Si hay quien quiere ya todo, se respeta. Pero ya todo es muy difícil".

La renovación de Gio

"Lo Celso es un gran jugador. Era una opción que tenía y que me parece bien que la hayan ejercido. Ha hecho una temporada en general bastante buena. Nos ha dado muchas cosas y es joven, en proyección. Hace bien el club en ejercer esa opción".