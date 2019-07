Lainez: "He mejorado en muchos aspectos"

Diego Lainez, jugador del Betis, atendió a los medios de comunicación de México después del entrenamiento que realizó el plantel verdiblanco. El ex del América fue cuestionado por los pocos minutos que tuvo a las órdenes de Quique Setién durante el curso pasado. "La temporada pasada los minutos que tuve lo hice muy bien. He mejorado en muchos aspectos; toma de decisiones, zonas de la cancha. Me he adaptado al trabajo del nuevo entrenador, estoy aprendiendo mucho de él y mejorando en todos los sentidos".

El azteca ya piensa en el segundo encuentro de la pretemporada que tendrán los béticos en su país natal y que les medirá al Puebla."Va a ser un partido muy bonito, estamos aquí para el aniversario del Puebla, que es muy importante para ellos y también para nosotros estar como invitados" comentó.

Respecto a sus objetivos en un futuro cercano. El atacante afirmó que desea estar en los Juegos Olímpicos de Tokio defendiendo la camiseta de su nación. "Eso es un objetivo que tengo (estar en Tokio 2020), pero eso igual lo va a decidir el tema de selecciones; por mí encantado, para mí representar a mi país siempre es un orgullo y un honor. Tengo que hacer bien las cosas en mi club, y ya eso (sobre una convocatoria), lo ven otras personas".

Finalmente, se mostró feliz por el gran números de compatriotas suyos que se le han unido en la aventura futbolística europea. "Contento de que cada vez haya más mexicanos en Europa espero que así siga, y que vean ahora que hemos jugado contra el Querétaro ahora contra Puebla y en el fútbol mexicano hay nivel, estoy muy contento de estar aquí en México y que parte de la pretemporada sea acá".