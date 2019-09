Marcelo Díaz: "Lo del Betis existió, pero no se pudo dar"

El fichaje de un pivote centró todos los esfuerzos del Betis, como señaló López Catalán, "hasta las 23:59 horas del día 2 de septiembre", un minuto antes de que acabase el plazo. Paredes y Ascacíbar eran los dos mediocentros por los que más luchó, pero el club no pudo cerrar a ninguno de ellos y rechazó otras opciones secundarias.

Una de ellas, la de Marcelo Díaz, que ahora ha confirmado la información adelantada por ESTADIO Deportivo el pasado día 1. "Me llegó un mensaje del Betis el domingo (31 de agosto) sobre el cierre del mercado, pero finalmente no se pudo dar", explicó el jugador chileno, de 32 años, en una entrevista a Fox Sports Radio, medio en el que insistió en que la opción de jugar de verdiblanco fue muy real.

"Me llamaron un domingo a la mañana y me dijeron que ese mismo día podría tener que volar a España. Lo del Betis existió, pero no habían hecho ninguna oferta. Así que no dudé en prender la parrilla y hacer un asado, porque tenía el día libre para disfrutar. Tengo dos años más de contrato (con el Racing de Avellaneda) y me quiero quedar. Ya estamos mentalizados en la Copa Libertadores que se viene y será un lindo desafío", agregó.