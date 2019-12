Loren: "Ante el Athletic ha sido la primera parte que más he disfrutado"

Loren Morón, delantero del Betis, ha repasado la actualiad verdiblanca tras la enorme victoria ante el Athletic Club y a las puertas de enfrentarse al Espanyol con el objetivo de lograr la cuarta victoria consecutiva. "Ahora toca disfrutar de estos buenos momentos. Hemos pasado por un bache inicial pero yo veía al equipo entrenando con ganas y calidad, ahora con las victorias se está viendo otro Betis, tenemos que seguir con la buena racha", ha reconocido en Radio Marca Sevilla.

Esta semana, sin duda, ha estado marcada por el famoso 'hat-trick' de Joaquín, aunque no ha habido guasa con Loren porque no lo marcara él. "No porque yo todavía estoy por encima, le quedan dos goles para igualarme, así que cuando lo vea ya no le doy más pases", ha dicho en tono de broma.

Y es que ese 3-0 a los 20 en el Villamarín era algo que hacía mucho no se vivía en Heliópolis. "Ya veníamos del 0-2 de Mallorca en la primera parte, pero esta primera parte en casa el público se enchufó, ir 3-0 a los 20 minutos... era lo que queríamos todos para pasar una buen tarde, se complicó un poco pero conseguimos los tres puntos. Por sensaciones, fue la primera parte que más he disfrutado".

Ahora se ve a un Betis más vertical: "Las ideas están claras en el aspecto de contragolpes y atacar cuando podamos, si no pues a tener al balón, eso lo tenemos asimilado ya. Tenemos las cosas muy claras, cuando salen partidos así es lo más bonito que hay en el fútbol".

Pese a no marcar, sigue con la confianza de Rubi: "Me da mucha confianza, desde antes de que llegara Borja, su llegada aporta más competitividad, podemos jugar solos o juntos, es una cosa que no solo ve el míster, los compañeros también te dan confianza. Cuando Borja llegó nunca tuve nada en contra de él, me llevo muy bien con él, tuve una pizca de suerte porque se lesionó y empecé a marcar, pero cuando no me toque jugar pues igual".

Ahora toca mirar arriba: "Gracias a los resultados ahora vemos al Betis a cuatro puntos de Europa, sumar victorias seguidas da mucho. Ahora estamos ahí arriba y este domingo hay que culminarlo".

Adelantarse en el marcador ha sido clave: "Es la dinamica positiva, marcas un gol y todo te sale, pues pasa lo mismo al contrario. Este domingo el partido es engañoso, vamos allí a golpear primero y así será más fácil, pero como no estemos serios nos va a costar".

Y la semana que viene, la Copa: "Este año la competición gana en espectáculo para el aficionado, dar esa posiblidad los equipos más humildes, eso también nos motiva a nosotros, todo puede pasar a partido único, desde el año pasado tenemos una espinita clavada con la Copa, nos quedamos a las puertas de la final".

Cómo está Juanmi tras la operación: "Es un gran tipo, lo está pasando mal, el fútbol a veces es jodido, es una lesión que es un tontería y se le complica... Pero va a salir adelante, ahora empieza una recuperación para volver lo antes posible que también tiene mucho que dar al Betis".

Están sonando grandes nombres para el Betis en el mercado: "No sé qué pasará en el mercado pero que salgan jugadores con esos nombres hablan de lo que ha crecido el Betis y del futuro que nos espara. Encantado de todo lo que sea bueno para el Betis".

La cantera sigue dando frutos, ahora con Edgar: "Los primeros minutos disfrutas como un niño chico, te lo digo por experiencia, él ha jugado los dos partidos a un nivel espectácular. Ahora tiene que asentarse, seguro que tendrá muchos partidos más, poco a poco se va a consolidar y ojalá se pueda quedar mucho tiempo aquí".

La posibilidad de la Selección: "Es uno de los suñoes que tengo, cualquier lo tiene, estuvo muy cerquita ojalá pueda cumplirlo".