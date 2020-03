Rui Silva no piensa en su futuro, pese al interés del Betis

La gestión de la portería del Real Betis en el pasado mercado de verano ha sido un déficit que ha perjudicado mucho a los verdiblancos esta temporada. Salió Pau López por un dineral y la entidad de Heliópolis confió en su suplente, Joel Robles, fichando a Dani Martín, de LaLiga Smartbank, para completar la nómina de porteros del primer equipo. Ahora, tras un curso convulso en la portería bética, el principal candidato para ser portero del Betis es Rui Silva.

El guardameta de 26 años es feliz en el Granada y no tiene intención de cambiar de aires pese a contar con pretendientes de altura. Rui Silva no se moverá del cuadro granota, y menos si no es para ser titular, algo que no le garantizaría ni el Betis, ni el Benfica ni el Oporto, los otros dos equipos que pretenden hacerse con sus servicios.

Según Marca, pese al interés real del Betis, Rui Silva quiere seguir en el Granada. Consciente de ello, el equipo andaluz tiene intención de presentarle pronto una oferta de renovación. De esta manera, el cuadro nazarí buscará elevar la cláusula del portugués por encima de los 15 millones en los que está fijada. Y es que no solo el Betis amenaza con pagar ese precio, también el Benfica y el Oporto.

En el caso del Betis, la opción de fichar a Silva descartaría las opciones de continuidad de Dani Martín, cuyo rendimiento no ha sido el esperado en Heliópolis. Joel Robles parece, a priori, estar acomodado en la titularidad, pero el club verdiblanco podría apostar por subir el nivel incorporando a un segundo portero que le complique la titularidad a Joel como ya hizo al unir en la porteria a éste y a Pau López, quien abandonaría el club la pasada temporada para irse a la Roma.

El fichaje de Rui Silva se volvería más asequible si, finalmente, no renueva con el conjunto nazarí. En el Betis saben del nivel demostrado por el cancerbero portugués y por eso es el club que más interés ha mostrado en hacerse con los servicios de Rui Silva.