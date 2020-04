Álex Moreno: varios indicios y un tapado

El futuro de Álex Moreno sigue siendo un asunto candente en Heliópolis, a pesar de que la actual crisis por la propagación sin medida del coronavirus de Wuhan haya paralizado el mundo, también el del deporte, y se avecine un futuro incierto, plagado de incógnitas en el plano monetario. Incluso, los más agoreros aventuran una o varias temporadas de transición, más contenidas en el gasto, sin experimentos ni desembolsos de cientos de millones de euros. Sea como fuere, los 'cantos de sirena' por el saturniense se escuchan cada vez con mayor claridad en la Avenida de La Palmera, con la Bundesliga y la Premier League, que ya pudieron ser sus destinos cuando el Betis entró en escena y se lo llevó, pugnando por colocarse en la 'pole', como desveló ESTADIO Deportivo el pasado 20 de marzo. Everton y Crystal Palace salieron a la luz unos días después, pero ni son los únicos ni los que más avanzaron.

De hecho, un 'Top 5' de Inglaterra estaría meditando poner sobre la mesa una propuesta de dos dígitos por Álex, multiplicando varias veces su sueldo actual, una opción que conocen en la planta noble del Benito Villamarín, por lo que se ha activado un plan de contingencia que deja ya varios indicios reseñables de que el río suena con razón.

Con contrato hasta 2024 y una cláusula de rescisión lo suficientemente prohibitiva (40 millones de euros) para descartar una fuga que pille desprevenido al Betis, los mecanismos se han puesto en marcha con cierta normalidad, pese a que la tesitura actual, con casi todos confinados y sin fútbol, es de todo menos normal.

De esta forma, desde la entidad verdiblanca mantienen su mensaje de tranquilidad al respecto de la continuidad de la columna vertebral aunque no haya clasificación para competiciones europeas. Salvo que lo pidan los interesados o interese buscarles acomodo por razones deportivas, no será necesario desprenderse de los 'pesos pesados' de la plantilla. La otra excepción radica en una oferta de las denominadas fuera de mercado, por encima de su tasación por parte de las fuentes especializadas. Y una que triplique lo que costó Álex Moreno (7,5 kilos fijos, en tres plazos durante dos años, y otro millón en variables, 500.000 por rendimiento y otros 500.000 según suba o no su ex equipo, que se llevaría el 20% de una hipotética plusvalía) sería, como poco, digna de consideración.

Todo lo anterior explicaría el ruido existente en torno al lateral izquierdo, que, según confirman desde Heliópolis, es tan prioridad para verano como el derecho (donde se irá Barragán y quién sabe si Emerson, al que, en cualquier caso, le queda sólo hasta 2021). Y eso que el Betis cuenta con Álex en propiedad y tiene una opción de compra (de 10+4) por el cedido Pedraza. Pese a ello, vigila a Junior y rastrea el mercado de zurdos.

Al hispano-dominicano lo dan casi por perdido en La Palmera, pues el Barça, que aprieta por Kurzawa, desea recuperar lo que invirtió (18 fijos y 12 en bonus, con la Roma al quite) o lo incluirá en otra operación (ofrecido al Inter para abaratar a Lautaro Martínez). Pero ya son demasiados indicios en torno a Álex, con un 'tapado' acechando.