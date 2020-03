Pedraza reclama una oportunidad

Si hay algún jugador del Real Betis para el que este parón por la propagación del coronavirus ha resultado especialmente inoportuno, sin duda ése es Alfonso Pedraza. El carrilero zurdo acababa de regresar a los terrenos de juego después de tres meses de lesión y había opositado a la titularidad, ya que Álex Moreno no pasaba por buen momento tras un inicio de curso pletórico.

Además, en este último tramo de la campaña, el cordobés se jugaba parte de su futuro, pues el Betis aún no ha decidido qué hacer con su cesión y está pendiente de saber qué ocurrirá en verano con Álex Moreno, quien como desveló ED tiene a un club inglés dispuesto a soltar una cifra de dos dígitos por él, amén de otros equipos interesados de la propia Premier League y de la Bundesliga alemana.

Pedraza, que sabe que el Betis tiene remarcada en su hoja de ruta de la 20/21 reforzar los dos laterales, afronta el final del campeonato, si es que se puede acabar, "con muchísima energía", según ha señalado en una entrevista en el diario As. "Llevo mucho tiempo sin jugar y quiero demostrar que puedo quedarme. Tengo mucha confianza y esperanzas de que el Betis apueste por mí, estoy muy a gusto en el club y la ciudad. No he tenido mucho protagonismo por culpa de las lesiones, pero el Betis es un gran club, con una afición que creo que me quiere mucho. Lo noto en las redes sociales", ha manifestado.

Mientras espera noticias del club, opta por no obsesionarse con los planes de futuro. "No pienso en la próxima temporada. Para mí, ahora mismo sólo existen estos once encuentros que quedan de LaLiga y tengo que demostrar que, si no me puedo quedar en el Betis, puedo jugar en cualquier otro sitio".

Tal y como informó en su día ESTADIO, Pedraza recaló en el Betis cedido por el Villarreal, en una operación cifrada en algo más de medio millón de euros y en la que los verdiblancos se reservaron una opción de compra valorada en 10 kilos; si bien podría llegar a los 14 si se dan una serie de variables en las temporadas siguientes a ese hipotético fichaje. A día de hoy, club y futbolista no han hablado absolutamente nada ni han comenzado a preparar aún el escenario que ambos se encontrarán el próximo 30 de junio.