Inter, Milan y Tottenham siguen a Emerson

El Barcelona tiene muy presente a Emerson Aparecido. La evolución del jugador en el año que lleva en el Betis ha sido muy satisfactoria, llegando a triplicar el valor de mercado que tenía cuando llegó a Heliópolis en enero de 2019, pasando de seis a 18 millones, según la web especializada Transfermarkt. Llegó a alcanzar los 20 kilos antes de que la crisis por el coronavirus devaluase a gran parte de los jugadores.

En Can Barça creen que les será muy válido de cara al futuro, pero de momento están atados por el contrato que mantienen con el Betis y que vincula al jugador con los verdiblancos hasta junio de 2021. En el Betis no temen una 'espantá' del jugador. En primer lugar, porque apelarán al contrato firmado el pasado año y que, en caso de romperse, dejaría en las arcas una importante cantidad en concepto de penalización. Y en segundo, porque el Barcelona, en estos momentos, cuenta con dos extracomunitarios y la llegada de Emerson cubriría el cupo, lo que les condicionaría a la hora de acudir al mercado. En ese caso, por ejemplo, no podría llegar el deseado Neymar.

Con todo, no será hasta el próximo año cuando el Barcelona valore en profundidad la llegada de Emerson, al que, asegura la prensa catalana que siguen Inter, Milan y Tottenham. Apunta Mundo Deportivo que el brasileño estaría en la agenda de estos grandes clubes que valoran la juventud y proyección del jugador que ya ha debutado con la absoluta de la selección brasileña.

Entretanto, el jugador no para de hacer guiños al que será su equipo a partir del verano de 2021. El último hace apenas unos días, cuando aseguró en una entrevista para AS sentirse "listo" para dar el salto al Barça, lo que siempre ha sido su "sueño.