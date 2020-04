El perfil que busca el Betis para reforzar su defensa

El Betis tenía tareas pendientes para esta campaña acerca de las renovaciones y, en este sentido, una de las primeras en abordar fue la de Aïssa Mandi, con contrato hasta 2021 y una cláusula de 30 millones, asequible para sus pretendientes de postín.

Sin embargo, a la hora de verdad llegó el anuncio de un acuerdo con Canales y a éste le siguieron luego Guardado y Joaquín. Con el argelino quedó en 'stand by' y, a pesar de que ambas partes transmiten que en los últimos meses lograron avanzar mucho, la crisis que está causando el coronavirus puede alargarlo aún más en el tiempo, con el consecuente aumento de la incertidumbe, incomodidad y sensación de inoportunidad. A priori, parecía que habían alcanzado un punto de entendimiento para mejorar su ficha y firmar entre tres y cuatro años más (hasta 2024 o 2025) a cambio de subir su cláusula de rescisión de 30 a 50 millones (la idea inicial del Betis era que fuese de al menos 60 y blindarle así).

Cada día que pasa sin que el '23' verdiblanco estampe su firma en un contrato, no hace más que alimentar noticias de posibles ofertas que la entidad estaría obligada a escuchar. Eso sí, una cosa es estudiar propuestas y otra 'regalar' al campeón de la Copa de África. Ante las noticias que han salido en Madrid por el interés del Atlético y el análisis realizado el pasado domingo por 'L'Equipe', que aseguraba que el Lyon podría ficharle por no más de 15 millones si presiona con el hecho de que entrará en su último año de vinculación, el Betis no se inquieta y mantiene su hoja de ruta prevista: confía aún en que el futbolista dará el sí quiero, pero a estas alturas de la película está preparado ya para cualquier escenario. Si llega una oferta que ronde los 20 kilos (serían más de 17 de plusvalía, pues pagó 2,8 al Stade Reims en el verano de 2016) y el jugador le comunica que desea irse, no lo vería como un mal método para rearmarse en la 20/21.

Y, mientras tanto, qué. Pues de todo menos estar con los brazos cruzados. El Betis lleva tiempo preparando y definiendo una hoja de ruta para reforzar la zaga, principalmente en los laterales, donde espera cambios en las dos bandas. Pero también en el eje de la retaguardia.El club está buscando central, pero según transmiten diversas fuentes a ESTADIO, el perfil dibujado por la secretaría técnica es el de un futbolista físico, contundente y fuerte en el juego aéreo. Es decir parece cuadrar mejor con el de Zou Feddal que con el argelino. Y es que el marroquí ya estuvo a punto de salir en febrero al Valencia (que podía fichar por la lesión grave de Garay) y en las últimas semanas está sonando con fuerza para el Getafe.

Teniendo en cuenta que Sidnei también ha recibido ofertas, si lo de Mandi se alarga mucho (no debe ser sencillo reunirse en este contexto de confinamiento en todo el mundo) el Betis deberá ampliar su radio de búsqueda.