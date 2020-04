"Lainez mostrará sus condiciones"

Miguel Herrera confía en su ex pupilo Diego Lainez.

Hace casi un año y medio que Diego Lainez decidió dar el salto a Europa, dejar el América mexicano y firmar por el Betis, una decisión que para muchos fue precipitada y pudo estar provocada por la presión de su entorno. Entre los que opinan así se encuentra el que fuera su entrenador, Miguel 'Piojo' Herrera, que no ha dudado en cargar contra la familia del atacante verdiblanco.

"Se lo dije a él. Lo platiqué con él. Que era muy precipitado, que estaba haciendo las cosas muy bien, iba en un proceso muy bueno. Le dije: 'Si te buscan ahorita y sigues manteniendo este ritmo, te van a venir a buscar en seis meses y en un año. Selección y muchas cosas te van a facilitar'", arranca diciendo el director técnico mexicano en declaraciones a TUDN, donde asegura que el proceso de Lainez estaba acelerado en gran parte por la influencia de su familia: "Me parece que tu proceso lo estás acelerando o te están haciendo acelerarlo. Lo hablé muy bien con él. Desafortunadamente, se mete un gusanito de esos y tu familia está atrás diciéndote 'vámonos, vámonos', y sucede esto". "Todos le decíamos que esperara, pero por parte de la familia, el papá, tenía ganas de llevarse a su hijo a otro fútbol y, bueno, así es como la está pasando Diego", añade el entrenador azulcrema.

Pese a todo, Miguel Herrera sigue confiando en las posibilidades del jugador, aunque apunta que para ello tendría que irse a un equipo en el que le dieran más oportunidades que en el Betis.

"No quiere decir esto que Lainez no pueda jugar el día de mañana en Europa. Seguramente, si algún otro equipo le da posibilidades, mostrará sus condiciones porque tiene muchas. Pero me parece que el proyecto y para lo que es todavía el fútbol mexicano en el exterior, fue una toma de decisión muy rápida".