Joaquín: "Volver al nivel que estaba hace tres meses será difícil"

No las tiene todas consigo a día de hoy. Joaquín Sánchez (38) está expectante, como todos, por las noticias del Gobierno hacia una apertura para poder volver a los entrenamientos, aunque sigue viendo complicado acabar la temporada y recuerda que antes de jugar, antes deben recuperar el ritmo de competición, que no es lo mismo que la forma física. "Es fundamental (una especie de pretemporada), porque prácticamente nosotros lo que tenemos de vacaciones es un mes o así. Aunque intentas mantener la forma, no es lo mismo que entrenar con los compañeros, pierdes el ritmo de competición. Ser muy difícil estar al ritmo que teníamos hace tres meses", ha reconocido el portuense.

"Entrenamos todos los días en casa porque no podemos dejarlo y, si Dios quiere, de aquí a poco se reanudará LaLiga y tendremos que estar en forma. Pero es verdad que los días se hacen largos e intentamos aprovechar también el tiempo en familia, que se agradece. Ahora hay un poco de confusión. El protocolo que manejamos es ir de la mano con el Ministerio de Sanidad y el Gobierno, pero en este mes empezaremos a ir de uno en uno", explicó el veterano jugador, que no escondió que siguen sin tener clara la hoja de ruta a seguir. "Se avanzará para ir en grupos de tres o de cuatro jugadores y luego la fase final ya es grupal... nos iremos dos o tres semanas concentrados para coger ese punto de forma y empezar LaLiga, pero siempre y cuando haya una seguridad para todos", subrayó el futbolista verdiblanco en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', de Telecinco.

Aunque no esconde sus dudas y su preocupación, lo que nada ni nadie puede quitar a Joaquín es su risa y su jovialidad: "Afortunadamente pocas veces estoy de mal humor. Intento siempre pasar el tiempo de la mejor forma posible y sacarle una carcajada a la gente. Con el confinamiento, la gente ve más las redes sociales pero yo afortunadamente desde hace tiempo tengo grandes seguidores. En estos momentos tan duros que desgraciadamente estamos viviendo, sacar una carcajada hace que se pueda llevar un poco mejor esta situación".

En este sentido, reveló que comparte con un selecto colectivo de la capital hispalense un grupo de mensajería móvil que le está sirviendo para amenizar las semanas de cuarentena. "Es una 'secta secreta', un grupo de Whatsapp en el que estamos artistas, cantantes, doctores, toreros y empresarios sevillanos. Uno se ha quitado del medio sin decir adiós y tenemos un mosqueo con él... Somo 'Los Lacios Club', hacemos vídeollamadas, preparamos cosas benéficas, hay una competición de comida...", reveló entre risas.

Cara a cara con Paquirrín

Precisamente ese lado irreverente y divertido que defiende Joaquín lo sacó durante una surrealista entrevista a través de Instagram con el mediático hijo de Isabel Pantoja. Entre constantes bromas y un permanente tono de hilaridad, Paquirrín hizo recordar al capitán béticos anécdotas sobre Manuel Ruiz de Lopera y la noche de 'Halloween', así como revelar cuál es la espinita de su carrera.

"Lo hablo con mi padre, quizás, si tengo alguna espinita, es no haber jugado en el Madrid. Como yo he visto durante mi carrera que he podido, me quedo con que podía haber estado y no lo hice", admitió Joaquín, que aseguró haber visto recientemente a Lopera e incluso desveló lo que le dijo al despedirse: "Aquí tienes un amigo", aseguró, imitando la voz del que fuera su presidente.

También Paquirrín, sevillista confeso, tenía una anécdota con el empresario de El Fontanal. "Me lo encontré en el día de mi despedida de soltero. Yo estaba ciego, ciego. Le di un abrazo y le dije: Usted tiene que coger el timón del Real Betis Balompié. Y me dice. 'Qué voy a coger, si el Betis es mío, mi alma'".

"Lo sabía todo Sevilla, Kiko", señalaba Joaquin sobre la famosa fiesta en casa de Benjamín Zarandona. "Que dos días antes estaba colgado en las farolas. Fue tremendo. No pudimos culminar la fiesta. Lo bueno es que estábamos todos, a lo mejor faltó uno o dos. Eso es lo que nos dio un poco de fuerza, imagina si nos encuentra a los cuatro de siempre. Hicimos una cena de equipo, en casa de Benjamín... y luego se complicó".