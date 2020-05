El aplaudido mensaje de Marc Bartra en la vuelta al trabajo

El Betis regresaba este pasado jueves a la Ciudad Deportiva para comenzar con los obligatorios y exhaustivos reconocimientos médicos con los que arrancaba la desescalada en el mundo del fútbol.



Para muchos, llegar hasta aquí hace apenas unas semanas parecía algo impensable, teniendo en cuenta la evolución que estaba teniendo la pandemia. Sin embargo, el esfuerzo de la mayoría de los españoles, cumpliendo a rajataba con el confinamiento, y, sobre todo, de los sanitarios y trabajadores de primera necesidad, ha sido posible emprender el camino hacia la nueva normalidad.



A todos ellos son a los que el bético Marc Bartra ha querido dar las gracias por su labor y entrega con un mensaje en sus redes sociales al que no han tardado en reaccionar sus seguidores.



"En su día pensé que si poco a poco volvía la normalidad en nuestro día a día, el fútbol volvería. Y esa sería una buena señal de que la gran mayoría de personas estaríamos cumpliendo de buena manera. Como lo están haciendo los profesionales de la Sanidad, los auténticos héroes de esta historia. Y como también lo están haciendo las personas que han seguido trabajando para que tengamos todos la mejor cuarentena posible y toda la población confinada durante tantas semanas solidarizándose y respetando las medidas. Sigamos, que seguro que entre todos lo conseguiremos. Agradecido a todos e ilusionado de pensar que queda menos para volver a hacer lo que más me apasiona. Al mismo tiempo, ojalá que por momentos podamos hacer olvidar a muchísima gente la delicada situación que nos esta tocando vivir. GRACIAS! #LoEstamosConsiguiendo #MushoBeti", escribía el central en su perfil de Instagram, una publicación que en apenas unas horas ya tenía más de 80 mil 'me gusta' y más de un centenar de comentarios.



El post estaba acompañado de una imagen del jugador a su llegada ayer a la Ciudad Deportiva, donde los jugadores están pasando los reconocimientos médicos. El catalán, protegido con mascarillas y guantes, porta también con una mochila con la ropa y el material necesario que el club entregará cada día a sus profesionales antes de marcharse a casa. Está previsto que los reconocimientos se alarguen hasta este sábado, para dar paso el domingo a las primeras sesiones individuales de los jugadores.