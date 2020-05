La portería del Betis, a examen

El césped huele ya de otro modo, el balón suena distinto tras ser golpeado por una bota de tacos y, por fin, se respira el fútbol con una relativa normalidad. Aumenta la intensidad. LaLiga se acerca y en el ambiente hay aroma de fragancia cara: huele a derbi, el partido que ningún futbolista se quiere perder y en el Joel Robles va a estar con total seguridad, a pesar de que el positivo que dio por coronavirus le ha obligado a tener dos semanas menos de entrenamiento que el resto de sus compañeros; con los que ayer trabajó por primera vez tras el parón.

"Hasta el reinicio de LaLiga hay margen suficiente para que Joel pueda llegar", ha asegurado en Radio Betis Diego Tuero, entrenador de porteros del Betis; quien sí admitió que "estos días están siendo especialmente duros para él". "Está más tiempo conmigo y lleva un trabajo diferenciado incluso del de Dani Martín, Carlos Marín y Dani Rebollo, que le llevan una ventaja de 15 días de trabajo y ya han superado esa primera etapa de entrenamientos físico-condicionales y técnico-tácticos. No obstante, Joel ya está saliendo de esa primera fase. Es inminente su reincorporación total con el grupo, aunque lo siga complementando con el trabajo específico conmigo. Por días de trabajo, va a estar disponible para el derbi. Luego, el míster decidirá", añadió el 'jefe' de los cancerberos béticos, quien elogió el trabajo de sus pupilos: "El último en incorporarse fue Dani Rebollo, lo hizo unos días después que el resto, tras el positivo de Joel. Está trabajando muy bien. Dani y Carlos, por su parte, sufrieron en la etapa más física, pero ahora les veo realmente bien, frescos de piernas, con las distancias de la portería ya adquiridas de nuevo... les veo cada vez mejor. En general, los cuatro se han esmerado y se han portado muy bien durante el confinamiento".

En este sentido, Tuero recordó que lo han tenido más difícil que los jugadores de campo. "Por mucho que tengas jardín, su entrenamiento es mucho más complicado hacerlo desde casa. Les recomendamos, por ejemplo, trabajos de salto, de impulso y estiradas. Que en la medida de lo posible, ensayaran caídas y reincorporaciones, para que el cuerpo no llegase tan blando", relató, antes de ahondar en aspectos esenciales de la preparación de los guardametas: "Su actividad es diferente. Entonces, el trabajo también tiene que ser diferente. En la primera fase de trabajo, basada principalmente en los ejercicios físicos -aunque era común para toda la plantilla-, los porteros ya tuvieron una parte de trabajo específico. Ahora, según vamos avanzando fases, cada vez se van acercando a lo más específico de su juego".

Confianza plena en Dani Martín

En su repaso al portal bético, Diego Tuero aprovechó para romper una lanza en favor de Dani Martín, en quien confía plenamente. "Tenemos una muestra muy pequeña de lo que puede ser Dani. Ha jugado sólo cuatro partidos, dos de Liga y dos de Copa. Debutó muy pronto y en una situación inesperada, en el minuto 8 de la primera jornada por la expulsión de Joel, y luego le tocó ir al Camp Nou", argumentó, antes de explicar los motivos por los que apuesta por el campeón de Europa sub 21.

"La portería del Betis es de máxima exigencia. Dani es muy joven y tiene que ir quemando etapas. Este año le ha tocado quemarlas demasiado rápido. Si se adapta y es capaz de superar esta situación difícil, podremos ver su verdadera dimensión. Entiendo que fue un traspaso y que hay que ir rápido con él y exigirle aunque sea joven; pero tiene ese potencial, sólo hay que ayudarle a que lo saque", aseveró.

El aspecto que más preocupa

"Lo que más nos preocupa en el caso de los porteros es la referencia, las distancias con la línea de defensa o en la portería, el control de las dimensiones, la toma de decisiones a la hora de salir a por un balón o no, el comportamiento ante centros laterales o los balones aéreos", admitió ayer Diego Tuero, quien recordó que "en cada pretemporada eso lo que más cuesta y ahora, por ende, también"; por eso es en lo que más están insistiendo estos días.

Algo menos le preocupa que se les escuche todo ante la ausencia de público en las gradas. "Sí, es verdad que se nos oirá, pero independientemente de esta situación, yo siempre le pido a los porteros que no sean 'comentaristas del juego', que den las instrucciones precisas en el momento adecuado, porque, si están hablando continuamente, su voz pierde estímulo en sus compañeros, que no sabrían diferenciar cuando les dice algo importante y cuando no".