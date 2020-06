Haro, molesto con Serra Ferrer, por su rajada "en la semana del derbi"

No le ha sentado muy bien a Ángel Haro las declaraciones que ha realizado este lunes Lorenzo Serra Ferrer, quien un año después de su tercera salida del Betis, ha asegurado que fue la "más dolorosa de todas" y ha cargado con dureza contra José Miguel López Catalán. "Yo trabajaba para el Betis, no para Catalán y no quería ser un florero", ha señalado el balear, que ha obtenido una respuesta contundente por parte del presidente del Betis.

Aunque Serra, en su expresiva y elocuente entrevista para Diario de Sevilla, no ha tenido ni una mala palabra para Haro, al empresario villaverdero no le han parecido nada oportunas: "En una semana de derbi no ayudan. Hay que estar centrados en el derbi, pero cada uno está en su derecho de hacerlas". "Nosotros no echamos a Lorenzo. En el Betis se hizo una reasignación, creíamos que había una serie de carencias y decidió irse. A mí me dolio más aquello que lo que dice ahora. Josemi también lo pasó mal y su familia y voy voy a romper una lanza por él. Creo que se está siendo injusto con alguien que está en el Betis, quitándole tiempo a familia y de forma desinteresada", ha asegurado en Deportes Cope Sevilla, en defensa de su socio.



Así las cosas, no ve muchas posibilidades de que el exvicepresidente deportivo y entrenador regrese a la entidad bajo su mandato: "Está lejos, él mismo lo ha manifestado. Yo tengo una buena relación personal, pero después de lo último que ha dicho, de que ceda sus acciones a alguien que vota en contra de las cuentas... lo veo complicado. Creo que Serra se precipitó (al dimitir). Le dije que probara unos meses, si creía que no se le trataba bien pues que entonces lo dejara. No me molesta que se me pregunte por Serra. Siempre ha sido bien recibido en el Betis, porque le ha dado mucho al club y yo tenía una relación cordial con él; pero las cosas son como son y no como nos gustaría".