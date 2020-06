Serra, un año después: "Trabajaba para el Betis, no para Catalán, y no iba a ser un florero"

Casualidades de la vida. El próximo 11 de junio vuelve LaLiga con El Gran Derbi y, ese mismo día, se cumplirá 15 años del último titulo conquistado por el Betis, la Copa del Rey de 2005 con Lorenzo Serra Ferrer como entrenador. No será el único aniversario del balear, que este jueves también cumple un año desde que se sentó en una rueda de prensa para anunciar los motivos de su tercera y última salida del club verdiblanco, la "más dolorosa de todas" y con un responsable, a su juicio, bastante claro: el vicepresidente José Miguel López Catalán.

"Yo trabajaba para el Betis, no para Catalán. Mi compromiso es con el Betis. Si veía una cosa (era muy crítico con Setién) la tenía que decir, si veía la otra, también. ¿Para qué estás ahí? No iba a ser un florero, una pantalla o iba a decir esto o lo otro. Hay que tener personalidad, conocimiento y en base a ellos, dar la opinión, guste más o menos. El tiempo es el mejor juez", ha espetado Serra en una entrevista concedida a Diario de Sevilla.

El de Sa Pobla admite que unos días antes ya empezó a intuir lo que iba a pasar. "Se veía venir algo, principalmente con Josemi. Yo veía algunas cosas que no eran normales, por el bien del Betis aguanté y callé. Pero luego la propuesta que me hizo era bastante humillante para mí y él lo sabe. Fue una falta de respeto bastante grande", ha lamentado.

"Fue un golpe muy duro para mí, no esperaba esta respuesta de los gestores, principalmente Josemi (López Catalán), que fue el que me lo anunció", ha señalado sobre el ya famoso informe de diez folios y no siete, como se dijo. "Cómo se me dijo y el contenido de lo que me dijeron no tenían ni pies ni cabeza. Por suerte, poco a poco, gracias a la familia y a los amigos he podido salir de la situación que me tocó vivir y ahora es una página pasada".

Por detalles como éste del informe considera Serra Ferrer que la de un año ha sido la salida más dolorosa del Betis, más incluso que las dos anteriores con Manuel Ruiz de Lopera al frente de la entidad. "Sí, sí. Las formas y el contenido que se me planteaban... Había una situación en la que parecía que habíamos hecho un trabajo bueno, pero no fue así. Aquello que se ha dicho que eran siete folios, no eran siete sino diez. Imagínese si yo de alguna manera hubiera hecho público todo esto, que seguramente él sí lo hubiera hecho, lo que habría pasado".

En otro orden de cosas, Serra también ha repasado la actualidad. Cree que Rubi, cuyo fichaje propuso antes de abandonar la vicepresidencia deportiva, "está capacitado" para seguir siendo el entrenador del Betis. También se ha referido al derbi de este jueves en el Sánchez-Pizjuán, un acontecimiento sin favorito claro en el que no existe el término medio: "Es una fiesta si te sale bien y, si no, es un purgatorio difícil de aguantar. Hay que saber entender que esto forma parte de esta cultura futbolística en Sevilla".