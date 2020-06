Betis: Ni Fekir ni Canales, Lainez y Joaquín

La imagen que dejó el Real Betis en el Sánchez-Pizjuán no fue la esperada por su afición, que si bien es verdad que no ve clara la acción del penalti, tampoco fue excusa para el juego desplegado por los de Rubi en el derbi. Aunque, a priori, el técnico bético puso en liza un once ofensivo, el Betis apenas puso en aprietos a Vaclik.

Ni Fekir ni Canales, los hombres llamados a llevar el peso del juego verdiblanco y de los que más espera en los partidos importantes, fueron decisivos y estuvieron lejos de su mejor versión. Fue Guido Rodríguez, en la resta, de los mejores en los heliopolitanos.

Mejoró el Betis en ataque con los cambios en la segunda parte, sobre todo con el de Lainez, que superaba a Reguilón por su banda, y Joaquín, con sus internadas en el área. Pero la entrada del mexicano y del portuense no fueron suficientes. Por el momento, Canales sigue liderando la clasificación 'Helvetia, el valor más seguro', aunque de cerca de siguen Joel y en segundo escalón, Loren y Joaquín.