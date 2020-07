El Betis no se rinde y luchará por Fekir

El Betis no piensa rendirse con Nabil Fekir y luchará para que esté en el partido contra el Celta después de ser expulsado con polémica en el partido contra el Villarreal al considerar que no fue justa una vez revisadas las imágenes. Una intención que ha recibido un revés en el primer intento, ya que el Comité de Competición no ha atendido el recurso interpuesto por los verdiblancos para que le retiraran algunas de las amarillas vistas por el talentoso futbolistal al que no se le protege.

Así las cosas, tal y como se ha hecho público, el Comité ha castigado con un partido de sanción al franco-argelino, ausente por tanto en la cita del sábado en Balaídos. Pero el Betis no se conforma y tiene previsto presentar alegaciones mañana a Apelación para que revise de nuevo las imágenes y cambie la decisión tomada por Competición.

La resolución del Comité de Apelación debería conocerse el próximo viernes, ya definitiva para saber si Fekir podrá liderar el ataque verdiblanco en una cita en la que los de Alexis buscan reencontrarse con el triunfo para acabar el curso de la forma más digna posible.