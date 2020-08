El Betis acelera por Bravo... pero no se olvida de Guaita

La portería es una de las prioridades de la planificación del Betis. Ya lo era antes de la llegada de Antonio Cordón y Manuel Pellegrini, cuando se decidió ceder a Dani Martín para que se foguee y buscar competencia para Joel Robles, y lo sigue siendo ahora, si bien ya con el criterio del extremeño y el chileno imperando en las decisiones, condicionadas igualmente por las limitaciones económicas impuestas por la crisis sanitaria. Por eso, el mercado del coste cero y el de los futbolistas que ingresan en su último año de contrato adquieren la condición de preferentes para la mayoría.

En Heliópolis acogieron de buen grado los halagos de Claudio Bravo, que se deshizo en elogios hacia el club y su nuevo entrenador, presentando una oferta por el veterano guardameta, que termina contrato con el Manchester City en cuanto expire la participación de los 'sky blues' en la presente edición de la Champions. Los contactos han fructificado, hasta el punto de que se puede hablar de un principio de acuerdo con el meta chileno, que ha sido tentado recientemente por el Valencia. Todo hace indicar que el ex de Real Sociedad y Barcelona será verdiblanco la campaña 20/21, seguramente con una segunda opcional, aunque ocurre algo curioso y extraño.

Y es que, según ha podido conocer ESTADIO, la más que posible contratación de Bravo no ha hecho que, de momento, se descarte la otra opción que más gustaba en la planta noble del Benito Villamarín: Vicente Guaita. De hecho, si bien el portero valenciano maneja otras propuestas de la Premier y de la Serie A, no se ha decantado por ninguna de ellas, ya que le hace ilusión volver a LaLiga y valora muy positivamente el interés bético. Un interés que, como confirma una fuente de toda solvencia a este medio, no se ha apagado, lo que despierta los rumores acerca de por qué el club iba a contratar a dos efectivos bajo palos.

Podría ser que Cordón no las tuviera todas consigo con el ex culé y prefiriera tener otra vía activada para concretarla rápidamente, pero también habría que recordar que el Atlético de Madrid, que ha dejado ir a Antonio Adán libre al Sporting Clube, sondeó la repatriación del getafense, que tendría que plantearse, eso sí, si le interesa estar a la sombra de Oblak. Sea como fuere, el Betis mantiene viva la alternativa de Guaita, un cancerbero que ha crecido increíblemente durante sus dos años en el Crystal Palace, con números muy interesantes esta última campaña: 42 goles encajados en 35 partidos, con 10 porterías a cero.

Con contrato hasta 2021, el conjunto londinense ha tasado a su portero, de 33 años, en 3,5 millones de libras (unos 3,9 de euros al cambio), aunque en La Palmera confían en rebajar esa cantidad o, incluso, en que el de Torrent lograra desvincularse, recompensándole con una prima de fichaje prorrateada en un contrato de media duración. Un plan perfectamente trazado que, según asegura otra fuente cercana a uno de los participantes en la operación, sólo fue aparcado y, a día de hoy, no está enterrado. Los próximos días, semanas a lo sumo, dilucidarán el futuro de la portería verdiblanca, en cuanto Bravo elija destino. Si es Sevilla, puede que no llegue solo.