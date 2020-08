La vía de fichar a Pedraza está viva y con respaldo

Alfonso Pedraza ya se entrena con el Villarreal a la espera de que se produzcan movimientos que aclaren su futuro, a día de hoy incierto en todos los sentidos. La llegada de Emery, que aprecia a los laterales de su perfil, le abre una pequeña posibilidad antes imposible de quedarse en La Cerámica, si bien los amarillos le han trasladado a los agentes del cordobés que escuchen ofertas y el propio futbolista nunca ha escondido su deseo de repetir experiencia en el Betis, para que lo que necesita que el club verdibanco mueva ficha.

Como ya se sabía, el club heliopolitano no ha ejecutado su opción de compra de 10 millones más cuatro en variables y, por ahora, tampoco se ha activado para renegociar su precio a la baja, a lo que no se cierran en absoluto en Villarreal. Sin embargo, en la planta noble del Benito Villamarín se maneja esta vía y no se descarta en ningún caso que en cualquier momento se ponga en marcha para hacerse con los servicios de Pedraza, que, en ciertas fases de la temporada, dejó buenas sensaciones.

Pellegrini y Cordón creen que podría encajar en el nuevo Betis y le tienen presente mientras rastrean el mercado y tantean a otros futbolistas que gustan para reforzar la banda izquierda. Además, Alfonso Pedraza cuenta con un respaldo para nada baladí, el de la afición verdiblanca, que cree que se ha ganado otra oportunidad y lo ve válido para el proyecto 20/21.

Es lo que se desprende al menos del resultado de la encuesta realizada por ESTADIO acerca de si consideran que el Betis debería hacer un intento por Pedraza. Así, un 57% de los participantes en el sondeo creen que merece la pena ficharle, mientras que un 38% opina que hay mejores opciones en el mercado que el cordobés. Sólo un 5% optan por la opción intermedia de tratar de acordar una segunda cesión con el Villarreal.