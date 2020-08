Pedraza, puro 'perfil Emery', trabaja con el Villarreal a la espera de noticias concretas

Alfonso Pedraza concluyó hace unos días su etapa en el Betis tras finalizar su cesión por una temporada. El acuerdo con el Villarreal contemplaba una opción de compra de 10 millones de euros más otros cuatro en variables, pero el club verdiblanco no la ejecutó y, de momento no se ha movido tampoco para negociar su fichaje a la baja; a pesar de que su nombre está sobre la mesa de Antonio Cordón y Manuel Pellegrini. Así, a la espera de noticias, el cordobés ha comenzado la pretemporada con el conjunto castellonense, donde su continuidad es un poco menos descabellada desde el fichaje de Unai Emery y a medida que pasan los días.



En sus últimas semanas en Heliópolis, Pedraza insistió mucho en su deseo de seguir vestido de verdiblanco, pues ya era consciente de lo que el conjunto castellonense le iba a trasladar a su vuelta a La Cerámica. En este sentido, la prensa levantina informaba hace una semana que el Villarreal ya le había comunicado al internacional sub 21 que deberá buscar destino. El conjunto amarillo le habría trasladado a sus agentes que escuchará ofertas por el carrilero izquierdo, el que menos opciones tiene de quedarse de los cuatro futbolistas que regresan de cesión. Los otros tres son Jaume Costa (Valencia), Miguelón Llambrich y Dani Raba (SD Huesca).



Sin embargo, a nadie se le escapa que sus características se ajustan a la perfección a la idea de lateral profundo que siempre ha acompañado a Unai Emery en todos sus equipos. No en vano, Pedraza es un extremo reconvertido a carrilero. Es decir, ha experimentado la misma reubicación que en su día se 'inventó' el técnico de Hondarribia con Jordi Alba, en el Valencia, y con Alberto Moreno, en el Sevilla. El del Cerro vuelve a estar ahora bajo sus órdenes en el Submarino y el ex del Betis podría quedarse para competir con él después de la marcha de Costa.





Con sólo un año más de contrato con el Villarreal, el campeón de Europa sub 19 y sub 21 cuenta también con algún que otro pretendiente fuera de las fronteras españolas y sigue esperando una llamada del Betis, que a día de hoy no ha movido ficha de manera expresa por él. Así, se limita a esperar novedades y se entrena "con buenas sensaciones", ya vestido del amarillo de un club en el que nunca se ha encontrado feliz, según declaró en una entrevista en"La verdad es que. Siempre he tenido que salir para dar pasos adelante en mi carrera y la verdad es que no me he sentido querido. Sí, es verdad que lea todo el Villarreal porque, pero no me he sentido lo suficientemente querido y valorado para seguir otro año allí", declaraba hace un año a este periódico Aunque Pedraza ganó enpor el coronavirus y llegó a adelantar aen la banda izquierda, todo apunta a que el Betis mirará hacia otro lado en el mercado estival de fichajes, aunque tampoco se puede descartar por completo que intente renegociar a la baja la continuidad del futbolista, que en todo momento ha mostrado su intención de hacer carrera en el Benito Villamarín.Consciente de que la realidad apuntaba, al menos de momento, al, Pedraza quiso despedirse del Betis y de su afición a través de sus redes sociales, con el sabor amargo de no haber conseguido los objetivos. En una emocionada carta , mostró su gratitud por la oportunidad brindada y deseó que el destino vuelva a unir su camino con el del club bético.