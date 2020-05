Pedraza, con mercado en Portugal y Alemania

La continuidad de Alfonso Pedraza en el Betis está aún en el aire. En Heliópolis no ejercerán la opción de compra (de 10+4 millones de euros) contemplada en su contrato de cesión y no habrá otro préstamo, pues el cordobés acaba en Villarreal CF en 2021 y no está dispuesto a renovar para volver a salir, ya que la afición está en su contra.

Si los amarillos aceptan renegociar a la baja, podría continuar de verdiblanco, si bien Pedraza tiene mercado en la Bundesliga y en Portugal (Benfica y Oporto).