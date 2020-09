"Estamos trabajando para que Sanabria vuelva al Genoa".

Tras sólo dos semanas de vacaciones, Tonny Sanabria adelantó su regreso al trabajo con el Betis para ponerse a las órdenes de Pellegrini en el primer 'stage' de pretemporada en Marbella. Y de momento, el delantero paraguayo sigue contando para el técnico chileno, siendo junto Aitor Ruibal el único de los cedidos que han regresado que ha pasado el primer corte del nuevo entrenador bético.

Las opciones de que el internacional guaraní vuelva a vestir de verdiblanco crecen por día. Pero el que ha sido su equipo en el último año y medio no se resigna a perderlo, mientras que en el Betis tampoco le cerrarían las puertas si la oferta es satisfactoria.

El Genoa ya pagó 4 millones de euros por su cesión de una temporada y media, pero descartó ejercer la opción de compra pactada en 14 kilos. Su intención, lógicamente, es rebajar de forma considerable dicha cantidad. Y para ello, su director deportivo, Daniele Faggiano, ha reconocido en declaraciones a 'Il Secolo XIX' que ya están en conversaciones, mostrándose optimista al respecto.

"¿Si puede volver Sanabria? Estamos trabajando en eso, espero hacerlo. En enero lo quería el Parma, pero me dijo que en Italia solo jugaría para el Genoa. Me impresionó mucho, porque el Genoa iba último y jugaba poco, tenía la oportunidad de ir a un equipo que estaba mejor en la clasificación, pero no hubo nada que hacer, está demasiado atado al Genoa. Luego, demostró su valía, puede sernos útil", señaló al respecto el dirigente 'rossoblu', ensalzando el compromiso del ariete y su contribución al final del campeonato, al certificar con un doblete la salvación de su equipo.

Por otro lado, Faggiano descartó prácticamente la opción de Fernando Llorente, cuya llegada podría cerrarle las puertas a Sanabria: "Sus cualidades son conocidas, pero su salario y su edad también pesan€", señaló sobre el riojano, que a sus 35 años aún tiene firmada una campaña más de contrato con el Nápoles.