El Besiktas pone más problemas con Víctor Ruiz

Víctor Ruiz no está inscrito al no contar con el transfer. ED

Una lesión ha impedido a Víctor Ruiz, llegado a coste cero en este mercado, entrar en la lista para el partido de hoy ante el Alavés, si bien, posiblemente, también habría tenido problemas para vestirse de corto en el caso de no presentar molestias.

Y es que, a día de hoy, no aparece en la relación de dorsales del Betis en la web de LaLiga debido que no ha podido ser inscrito de momento. Según explica Mundo Deportivo, el motivo es que el Besiktas, club al que pertenecía antes de recalar en el Benito Villamarín, no ha enviado el transfer.

Víctor Ruiz denunció al club turco por impagos y rompió de forma unilateral su contrato - le restaban dos años- con el Besiktas, por lo que la entidad otomana exige ahora una indemnización de dos millones al futbolista, razón por la que no ha facilitado el tránsfer y el caso ha llegado a los tribunales.

No obstante, esta circunstancia no le impedirá jugar en breve con el Betis, pues la FIFA emitirá un transfer provisional mientras que se resuelve el asunto, lo que le permitirá contar con dorsal y estar a disposición de Pellegrini.